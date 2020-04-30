Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:50 0

В Татарстане женщина испугалась фейка о чипировании и две недели кормила детей листьями в лесу

В Татарстане женщина испугалась фейка о чипировании и две недели кормила детей листьями в лесу
Фото: My pictures are CC0. When doing composings: с сайта Pixabay

35-летняя жительница Лениногорска (Татарстан) сбежала в лес две недели назад, чтобы спастись от «чипирования». Из населенного пункта она ушла не одна, а также взяла с собой сыновей-подростков.

Как сообщает региональный Следком, женщина с двумя детьми почти две недели проживала в самостоятельно сооружённом шалаше. Первое время они питались взятой из дома буханкой хлеба и несколькими луковицами, а когда запасы еды иссякли, женщина стала кормить детей листьями.

«18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалёку нефтяникам за помощью. Последние в свою очередь сообщили о произошедшем в полицию», – цитирует Life представителей следствия.

Дети и мать были сильно истощены, сейчас они находятся в больнице.

Мотивы поступка женщины до конца неизвестны, однако у неё, по-видимому, была склонность к бродяжничеству и отшельническому образу жизни. Выяснилось, что ранее она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

О смысле данного поступка рассказали дети. Перед побегом она якобы заявила им, что надо срочно спасаться: кто-то ей внушил, что в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать. Женщина сильно испугалась и решила бежать вместе с детьми.

Данная мысль в голове женщины поселилась после распространения ролика, в котором говорилось о «заговоре мирового теневого правительства», которое «скрывает правду» о чипировании населения. Против автора видео возбудили уголовное дело.

Просмотров всего: 378

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске дорожная авария унесла жизнь одного из водителей (фото, видео)
Коронавирус 42

Благовещенку не пустили в магазин с годовалым ребенком, на котором не было маски

Общество 3

В Благовещенске записать детей на кружки и секции можно онлайн
Происшествия

В Екатеринбурге предотвратили теракт, уничтожена группа боевиков
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь