В Татарстане женщина испугалась фейка о чипировании и две недели кормила детей листьями в лесу

35-летняя жительница Лениногорска (Татарстан) сбежала в лес две недели назад, чтобы спастись от «чипирования». Из населенного пункта она ушла не одна, а также взяла с собой сыновей-подростков.

Как сообщает региональный Следком, женщина с двумя детьми почти две недели проживала в самостоятельно сооружённом шалаше. Первое время они питались взятой из дома буханкой хлеба и несколькими луковицами, а когда запасы еды иссякли, женщина стала кормить детей листьями.

«18 апреля старший сын, воспользовавшись тем, что мать спит, вышел из леса и обратился к работавшим неподалёку нефтяникам за помощью. Последние в свою очередь сообщили о произошедшем в полицию», – цитирует Life представителей следствия.

Дети и мать были сильно истощены, сейчас они находятся в больнице.

Мотивы поступка женщины до конца неизвестны, однако у неё, по-видимому, была склонность к бродяжничеству и отшельническому образу жизни. Выяснилось, что ранее она уже предпринимала попытку уйти жить в лес с одним из сыновей.

О смысле данного поступка рассказали дети. Перед побегом она якобы заявила им, что надо срочно спасаться: кто-то ей внушил, что в ближайшем будущем всех россиян будут чипировать. Женщина сильно испугалась и решила бежать вместе с детьми.

Данная мысль в голове женщины поселилась после распространения ролика, в котором говорилось о «заговоре мирового теневого правительства», которое «скрывает правду» о чипировании населения. Против автора видео возбудили уголовное дело.