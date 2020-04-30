Выбор читателей за 29 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 апреля.

В Амурской области выявили еще 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По официальным данным, в регионе диагноз COVID-19 уже у 46 человек. География расширяется: случай заражения обнаружили теперь и в Бурейском районе.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что в начале недели в одном из районов областного центра он нашел крупную сумму денежных средств.

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

В Амурской области общее число контактных лиц с заболевшими достигло 390 человек. Такую информацию утром 29 апреля озвучили областные власти. Сутки ранее их было 294 человека.