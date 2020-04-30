Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30апреля
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 29 апреля

Выбор читателей за 29 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 29 апреля.

В Приамурье выявили 5 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили еще 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По официальным данным, в регионе диагноз COVID-19 уже у 46 человек. География расширяется: случай заражения обнаружили теперь и в Бурейском районе.

Житель Благовещенска нашел деньги и сдал их в полицию

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что в начале недели в одном из районов областного центра он нашел крупную сумму денежных средств.

В Москве за сутки умерло рекордное количество заболевших коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

В Амурской области число контактировавших с заболевшими выросло до 390 человек

В Амурской области общее число контактных лиц с заболевшими достигло 390 человек. Такую информацию утром 29 апреля озвучили областные власти. Сутки ранее их было 294 человека.

Просмотров всего: 10

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Эхо Москвы 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: День Победы в условиях пандемии
Эхо Москвы

В полдень на «Эхе Москвы в Благовещенске» – коронавирус и бизнес
Общество 6

Членов «Единой России» попросили направить зарплату на помощь медикам: обзор прессы
Общество 61

Оскорбления в интернете приравняют к публичным и ужесточат за них наказание
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь