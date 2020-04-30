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сегодня, 07:51 14

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Фото: pixabay.com

К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести обеднение среднего класса. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

По словам Кузьминова, так или иначе пострадают все слои общества. Однако, если богатые потеряют часть средств, они все равно останутся богатыми. Такую же логику ректор ВШЭ применяет и в отношении бедных — при падении доходов они так и останутся бедными. Однако снижение уровня жизни для представителей среднего класса грозит скатыванием в бедность.

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз. По их оценкам, число оставшихся без работы людей может достигнуть 5,3 миллиона. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл цифру в девять миллионов человек. Однако, по его словам, это произойдет только в худшем случае.

Аналитики опасаются, что выплаты рассчитаны только на 2,5 миллиона безработных. В свою очередь, Минтруд заверил, что средств хватит на всех, поскольку лимиты формировались с учетом пессимистичного сценария.

По данным Росстата, в феврале 2020 года 3,4 миллиона человек в возрасте от 15 лет, или 4,6 % рабочей силы, классифицировались как безработные.

По мнению профессора ВШЭ Елены Варшавской, наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии, требующие личного контакта между сотрудником и клиентом.

При этом она не согласилась с мнением, что специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии.

Варшавская указывает на множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса. И для полноценного прогнозирования ситуации необходимо понимать, какими будут платежеспособность населения, а также темпы восстановления различные сферы бизнеса, пишет ТАСС.

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    среднего класса в стране 5 процентов-а большинство людей по европейским меркам малообеспеченные и нищие

  • Ирэн888

    Ирэн888
    4 часа назад

    Средний класс в России - это те, кто ходит в магазин со своим пакетом и может себе позволить выбросить два верхних капустных листа.

  • Ирэн888

    Ирэн888
    4 часа назад

    Куда ещё беднее(

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    меньше 17 тыщ руб.?

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Офигеть, какое провидческое откровение. Глубина, блин, научного предвидения беспрецедентная.

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

    Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e71c7fd9a79478083068ee2

  • Швейк

    Швейк
    3 часа назад

    Почти НИКТО не будет получать и 17 тыщ!!! как-то так.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Чтобы это предсказать в России совсем не обязательно быть ректором ВШЭ! )

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "Такую же логику ректор ВШЭ применяет и в отношении бедных — при падении доходов они так и останутся бедными."

    Да нифига подобного - бедные станут нищими, а то и бомжами!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Главное, чтобы за вилы не взялись.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Tуман

    Главное, чтобы за вилы не взялись.



    Откуда у нищих вилы? Вилы - инструмент для богатых. Не все лишь могут позволить себе вилами владеть.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Оружие пролетариата - булыжник

  • BigComedown

    BigComedown
    12 минут назад

    Tуман

    Оружие пролетариата - булыжник



    Оружие пролетариата - марксистско-ленинские идеи, а булыжники, вилы и прочее - всего лишь инструмент достижения пролетариатом своих целей по упразднению классов.

  • Tуман

    Tуман
    10 минут назад

    КПРФ подтянулась

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