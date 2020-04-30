Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

К экономическим последствиям пандемии коронавируса в России можно отнести обеднение среднего класса. Об этом рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

По словам Кузьминова, так или иначе пострадают все слои общества. Однако, если богатые потеряют часть средств, они все равно останутся богатыми. Такую же логику ректор ВШЭ применяет и в отношении бедных — при падении доходов они так и останутся бедными. Однако снижение уровня жизни для представителей среднего класса грозит скатыванием в бедность.

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз. По их оценкам, число оставшихся без работы людей может достигнуть 5,3 миллиона. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл цифру в девять миллионов человек. Однако, по его словам, это произойдет только в худшем случае.

Аналитики опасаются, что выплаты рассчитаны только на 2,5 миллиона безработных. В свою очередь, Минтруд заверил, что средств хватит на всех, поскольку лимиты формировались с учетом пессимистичного сценария.

По данным Росстата, в феврале 2020 года 3,4 миллиона человек в возрасте от 15 лет, или 4,6 % рабочей силы, классифицировались как безработные.

По мнению профессора ВШЭ Елены Варшавской, наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии, требующие личного контакта между сотрудником и клиентом.

При этом она не согласилась с мнением, что специалисты из сферы туризма, индустрии фитнеса, моды и стационарного общепита рискуют потерять работу по окончании пандемии.

Варшавская указывает на множество факторов, которые не учтены при анализе рынка труда на фоне коронавируса. И для полноценного прогнозирования ситуации необходимо понимать, какими будут платежеспособность населения, а также темпы восстановления различные сферы бизнеса, пишет ТАСС.