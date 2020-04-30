Гороскоп на 30 апреля 2020 года: Девами могут манипулировать, Козерогам есть над чем подумать

Восход Солнца: 05:06

Заход Солнца: 19:47

Солнце в Тельце.

Овен. Нельзя поддаваться депрессии, иначе все ваши дела придется перенести уже на понедельник. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые Вас не касаются, люди помирятся, а виноватым будете Вы.

Телец. Сегодня общение станет для Тельцов элементом отдыха, рабочие вопросы останутся за порогом и Вы насладитесь общением с интересными личностями. Порадуйте себя каким-нибудь вкусным десертом, сладкое поднимет Вам настроение и избавит от депрессивных мыслей.

Близнецы. Проведите 30 апреля так, чтобы не жалеть потом об упущенных возможностях. Желательно позвонить старому другу. Не исключено, что день Вы проведете в хлопотах хозяйственника, что Вам абсолютно точно не понравится.

Рак. Вы можете почувствовать приступ азарта, который толкнет Вас сыграть на бирже или приобрести лотерейный билет. Главное, не заблуждаться и помнить, какой является реальность и реальны шансы на успех. Хорошее время для планирования, поэтому берите себя в руки и начинайте работать над делами, которые нельзя отложить.

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Лев. Если вы проявите рассудительность, то сумеете достигнуть поставленных целей в самые короткие сроки! Подумайте о своем будущем, проанализируйте свое направление движения, однако не принимайте спорных решений!

Дева. Вам могут говорить то, что Вы хотите услышать, а этим могут манипулировать другие. Если у вас возникнет определенная мысль по улучшению рабочего процесса, обязательно выскажите ее!

Весы. В этот день Вы сможете вернуть в свой круг общения дорогого человека, с которым поссорились из-за недоразумения. Чтобы добиться успеха, верьте себя и не слушайте завистников, которые пытаются внушить Весам мысли о провале.

Скорпион. Сегодня с самого утра Вы будете чувствовать себя настоящим бойцом, поэтому без труда преодолеете препятствия. Возможно, Вам на пути встретятся люди, которым Вы не поможете, затем пожалев об этом.

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Стрелец. Не планируйте на четверг романтические встречи, а с постоянным партнером рекомендуется вести себя подчеркнуто доброжелательно. День пройдет хорошо, если Вы не будете отступать перед трудностями, всего один шаг, и Вы сможете их преодолеть.

Козерог. Вам нужен отдых, только восполнив энергетический запас, Вы сможете целеустремленно идти дальше. Вам определенно нужно над чем-то подумать, чтобы расставить точки. Используйте для этого монотонную работу и уединение.

Водолей. Закончите с текущими делами, убедитесь, что не придется доделывать, и тогда уже беритесь за что-то новое и глобальное. Познавайте новое, учитесь и развивайтесь, сейчас Вы мгновенно усваиваете информацию, что выгодно отличает от коллег, делает грозным соперником.

Рыбы. Новые предложения следует хорошо обдумать, а не говорить сразу "нет". Материальное благополучие, к которому Вы стремитесь, сегодня буквально свалится вам на голову!

Астролог: Вальдемар Небоходцев