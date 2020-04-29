В Белогорске оборудовали место для дезинфекции «скорой помощи»

Фото: администрация Белогорска

В Белогорской городской больнице появилась площадка для дезинфекции автомобилей «скорой помощи». Специальное место для этого обустроили по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова.

«На территории инфекционного отделения была площадка, но не оборудованная,― рассказал директор ООО «Жилищник» Александр Башун. – Там имелось лишь шамбо (автономная канализация). Специалисты разровняли участок, забетонировали, вывели слив в шамбо. Установили навес, чтобы в случае непогоды шамбо не наполнялось дождевой водой».

Как рассказали в Белогорской больнице, дезинфекция автомобилей будет производиться после каждого вызова.

«Для этого у нас есть специальная должность – дезинфектор, – пояснила главная медсестра учреждения Евгения Карпенко. – После того как машина приходит на обработку, дезинфектор проводит хлорсодержащими специализированными растворами внешнюю обработку с помощью распылителя и следом внутреннюю».