В Тынде построят самый большой в Приамурье ФОК

Фото: администрация Тынды

Мэр Тынды Марина Михайлова обследовала территорию, где построят физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром – детям». Глава города осмотрела место, где расположится самый большой ФОК в Амурской области, а также обсудила с представителями подрядчика рабочие вопросы по будущему строительству ледового дворца.

Сейчас здесь завершаются подготовительные работы под строительство. Рабочие расчищают территорию, подводят необходимые коммуникации. В ближайшее время территорию огородят забором.

Как сообщил начальник участка Алексей Арбузов, с потеплением начнутся работы по возведению фундамента. А к концу октября текущего года уже должен быть установлен металлический каркас спортивного объекта.

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым покрытием в Тынде расположится на площадке по улице Зелёной. Общая площадь застройки составит 28 тысяч квадратных метров.

Кроме ледового поля размером 60 на 30 метров, Тындинский ФОК будет включать универсальный и тренажерный залы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.