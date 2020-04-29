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29апреля
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сегодня, 21:51 2

В Тынде построят самый большой в Приамурье ФОК

В Тынде построят самый большой в Приамурье ФОК
Фото: администрация Тынды

Мэр Тынды Марина Михайлова обследовала территорию, где построят физкультурно-оздоровительный комплекс по программе «Газпром – детям». Глава города осмотрела место, где расположится самый большой ФОК в Амурской области, а также обсудила с представителями подрядчика рабочие вопросы по будущему строительству ледового дворца.

Сейчас здесь завершаются подготовительные работы под строительство. Рабочие расчищают территорию, подводят необходимые коммуникации. В ближайшее время территорию огородят забором.

Как сообщил начальник участка Алексей Арбузов, с потеплением начнутся работы по возведению фундамента. А к концу октября текущего года уже должен быть установлен металлический каркас спортивного объекта.

Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым покрытием в Тынде расположится на площадке по улице Зелёной. Общая площадь застройки составит 28 тысяч квадратных метров.

Кроме ледового поля размером 60 на 30 метров, Тындинский ФОК будет включать универсальный и тренажерный залы, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#спорт #строительство #Тында

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Комментарии
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  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А новости о том, что в Тынде много подъездов посадили на карантин внезапный не будет?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Хорошо,что область маленькая,везде знакомые,родственники живут,все как на ладони.

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