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Гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока назначен Дмитрий Тетенькин

Гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока назначен Дмитрий Тетенькин
Фото: minvr.ru

В АО «Корпорация развития Дальнего Востока» назначен генеральный директор. Им стал Дмитрий Тетенькин, до этого занимавший пост советника министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Аслан Канукоев, который исполнял обязанности генерального директора, ушёл по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

«Выражаю благодарность Аслану Султановичу за работу», – прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

АО «Корпорация Дальнего Востока» является одним из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года АО «КРДВ» было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.

«Одна из первоочередных задач – это строительство инфраструктуры в ТОРах. Объекты электроэнергетики, коммунального и дорожного хозяйства. То, что нужно предпринимателям, чтобы запустить свои предприятия. Мы должны предоставить им обещанную инфраструктуру», – сообщил генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин.

Дмитрий Дмитриевич Тетенькин родился 27 января 1976 года в городе Райчихинск Амурской области. У него два высших образования: по первому он инженер-строитель по специальности промышленное и гражданское строительство, по второму – юрист. Трудовую деятельность начинал с должности рабочего 1 разряда в Разрезостроительном управлении ОАО «Дальвостокуголь» в Райчихинске; был мастером строительно-монтажного управления, главным инженером, а затем заместителем генерального директора и директором ООО «Амурский уголь».

С 2012 по 2014 годы занимал должность первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014 по 2015 годы – заместитель главы администрации города Благовещенска, в сентябре 2015 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Амурской области. В августе 2018 года Дмитрий Тетенькин перешёл на работу в министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра. Сегодня, 29 апреля, приказом главы Минвостокразвития назначен на должность генерального директора АО «КРДВ».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    На границе тучи ходят хмуро,

    Край суровый тишиной объят.

    У высоких берегов Амура

    Часовые Родины стоят.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    Окупация???

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Нам зачем знать про очередную корпорацию бездельников?

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    ЧЕСТЬ ИМЕЮ !!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=kbRGLJwLbws

  • Жид пархатый

    Жид пархатый
    2 часа назад

    Мои поздравления. Очень толковый и вменяемый человек.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    чем занимается эта корпорация развития? министерства по развитию мало что ли?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Так написано же,- прокладка очередная.

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Аж бесит. Развивают ДВ уже столько лет. Все никак не разовьют.

    Когда приняли первую программу по развитию ДВ, через месяц отменили поезд Белогорск-Благовещенск. Дурость, жить на железке в деревнях и ездить в город по убитой дороге на убитой газели.

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