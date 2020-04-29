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29апреля
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сегодня, 20:58 4

Олег Кожемяко отдаст свою зарплату врачам

Олег Кожемяко отдаст свою зарплату врачам
Фото: pixabay.com

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на фоне распространения коронавирусной инфекции решил отказаться от своей зарплаты в пользу врачей. Деньги будут переведены на поддержку медиков.

Эту информацию корреспонденту агентства «Восток-Медиа» подтвердил пресс-секретарь главы региона. По его словам, Олег Николаевич поручил переводить его заработную плату врачам.

Как пишет ИА REGNUM, доходы Олега Кожемяко на протяжении многих лет вызывают особое внимание. В своей декларации как губернатора Сахалина, а затем и Приморья, он не указывает сведений о супруге, но при этом публично заявляет о том, что она есть. Между тем в 2019 году та, которая считается его женой — Ирина Герасименко, попала в список богатейших женщин РФ по версии Forbes. Она заняла 24-е место с состоянием в 180 миллионов долларов США.

Сам Олег Кожемяко в 2019 году задекларировал свой доход за 2018 год в сумме 22,231 миллиона рублей, сообщает издание.

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#Дальний Восток #коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    6 минут назад

    Зачем он вообще её получает когда доход огромный у жены их рыб судов

  • Никнейм_Noname

    Никнейм_Noname
    2 минуты назад

    Сейчас расплачусь от такой щедрости.

  • ay

    ay
    2 минуты назад

    Как считаете, это популизм?

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    1 минута назад

    Засунь себе в щелку!!!

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