Олег Кожемяко отдаст свою зарплату врачам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на фоне распространения коронавирусной инфекции решил отказаться от своей зарплаты в пользу врачей. Деньги будут переведены на поддержку медиков.

Эту информацию корреспонденту агентства «Восток-Медиа» подтвердил пресс-секретарь главы региона. По его словам, Олег Николаевич поручил переводить его заработную плату врачам.

Как пишет ИА REGNUM, доходы Олега Кожемяко на протяжении многих лет вызывают особое внимание. В своей декларации как губернатора Сахалина, а затем и Приморья, он не указывает сведений о супруге, но при этом публично заявляет о том, что она есть. Между тем в 2019 году та, которая считается его женой — Ирина Герасименко, попала в список богатейших женщин РФ по версии Forbes. Она заняла 24-е место с состоянием в 180 миллионов долларов США.

Сам Олег Кожемяко в 2019 году задекларировал свой доход за 2018 год в сумме 22,231 миллиона рублей, сообщает издание.