В Благовещенске суд рассмотрел 12 дел, связанных с нарушением режима борьбы с коронавирусом

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Благовещенский городской суд рассмотрел 12 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима борьбы с коронавирусной инфекцией. В четырех случаях граждане были признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

Так, граждане в разное время вернулись из Тайланда – территории неблагополучной по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Постановлением главного государственного санитарного врача по Амурской области им было предписано соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

При проверке соблюдения режима самоизоляции сотрудниками полиции по месту жительства одной из амурчан дверь никто не открыл. В телефонном разговоре гражданка пояснила, что находится за пределами Благовещенска. В судебном заседании женщина признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 25 000 рублей.

Также при аналогичной проверке двух других граждан – супругов – сотрудникам полиции никто не открыл дверь. В судебном заседании вину они не признали. При этом пояснили, что в момент проверки они находились дома, но не слышали звонка, поскольку спали с маленькими детьми. Суд назначил супругам штраф – по 15 000 рублей каждому.

Другой житель региона, являясь индивидуальным предпринимателем, в период режима самоизоляции осуществлял торговлю в продуктовом киоске. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

В восьми случаях суд признал лиц виновными в совершении административных правонарушений по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

В связи с допущенными нарушениями требований организации дезинфекции, социального дистанцирования и работы в средствах индивидуальной защиты на объектах торговли трое индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 40 000 рублей, еще 4 – на 30 000 рублей, на 10 тысяч рублей оштрафована заведующая одного из магазинов.

Постановления судей не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящий суд, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.