За сутки амурским полицейским поступило 7 сообщений о мошенничестве

Амурские полицейские продолжают регистрировать факты дистанционных мошенничеств. Только за минувшие сутки жители области 7 раз обращались в органы внутренних дел с подобными сообщениями.

Схемы во всех случаях разные, но они общеизвестны. Так, жительнице Благовещенска 1945 года рождения позвонила якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщила, что женщине положена компенсация 540 тысяч рублей за ранее приобретенные ею несертифицированные лекарства. Но для того, чтобы их получить, необходимо оплатить комиссию на электронный кошелек. Амурчанка согласилась. После этого потерпевшей звонили разные люди, говорили, что нужно перевести деньги за пошлину, страховой сертификат. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам 405 тысяч рублей.

В двух других случаях потерпевшим звонили якобы сотрудники банка и сообщали, что зафиксирована попытка снятия денег с их счета. Для предотвращения этого необходимо снять всю сумму с карты и через ближайший банкомат внести на продиктованный счет. На уловки мошенников попались жительницы города Белогорска и поселка Талакан. Женщины перевели злоумышленникам по 90 тысяч рублей.

Также в Благовещенске девушка 1991 года рождения назвала лжесотруднику банка данные своей карты и пароль из смс-сообщения. После этого у нее списалось около 114 тысяч рублей.

Одной из распространенных схем является мошенничество через сайт бесплатных объявлений. Так, житель Шимановска на одном из сайтов решил купить мотор на лодку. В ходе долгой переписки с продавцом мужчина сначала перевел аванс, а потом и всю сумму – 250 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла с жителем областного центра. За покупку трактора он перевел предоплату 120 тысяч рублей. Оба мужчины после перечисления денег, так и не увидели свои покупки, телефоны «продавцов» оказались отключены, а объявления о продажах были удалены.

Пенсионерка из Шимановска разместила объявление о продаже квартиры в сети интернет. Тут же ей позвонила женщина и сообщила, что готова приобрести жилье и внести предоплату. Для этого необходимо пройти к ближайшему банкомату и следовать инструкции. В результате амурчанка под диктовку перевела на счет «покупателя» 58 тысяч рублей.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба амурского УМВД. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлениям.