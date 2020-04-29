Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:03 0

Назначен замначальника управления на транспорте МВД по ДФО

Назначен замначальника управления на транспорте МВД по ДФО
Фото: «Комсомольская правда» в Хабаровске

Назначен заместитель начальника дальневосточного управления на транспорте МВД России. Им стал Олег Поляк, бывший глава Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Приказом МВД России от 27 апреля 2020 года № 358 л/с назначен по УТ МВД России по ДФО на должность заместителя начальника управления на транспорте МВД России – начальника полиции», – говорится в сообщении.

Олег Павлович Поляк родился 29 августа 1971 года в городе Орск Оренбургской области. В 1993 году окончил Орский государственный педагогический институт, в 1999 году – Челябинский юридический институт МВД России, а в 2014 году – Академию управления МВД России.

Службу начинал с должности милиционера роты ППС Линейного отдела внутренних дел на ст. Орск Южно-Уральского УВДТ, в разные годы службы руководил Орским ЛО МВД России на транспорте, Сургутским ЛО МВД России на транспорте, Пермским ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по Уральскому федеральному округу. С февраля 2018 года возглавлял Хабаровское ЛУ МВД России на транспорте. Награждён различными ведомственными наградами.

Просмотров всего: 360

#Дальний Восток

распечатать


Коронавирус 4

Олег Кожемяко отдаст свою зарплату врачам
Коронавирус 5

В соседних с Приамурьем регионах намного больше случаев COVID-19

Коронавирус 2

Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин
Общество

Амурская область оказалась среди регионов ДФО со средним потенциалом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь