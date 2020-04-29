Назначен замначальника управления на транспорте МВД по ДФО

Фото: «Комсомольская правда» в Хабаровске

Назначен заместитель начальника дальневосточного управления на транспорте МВД России. Им стал Олег Поляк, бывший глава Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

«Приказом МВД России от 27 апреля 2020 года № 358 л/с назначен по УТ МВД России по ДФО на должность заместителя начальника управления на транспорте МВД России – начальника полиции», – говорится в сообщении.

Олег Павлович Поляк родился 29 августа 1971 года в городе Орск Оренбургской области. В 1993 году окончил Орский государственный педагогический институт, в 1999 году – Челябинский юридический институт МВД России, а в 2014 году – Академию управления МВД России.

Службу начинал с должности милиционера роты ППС Линейного отдела внутренних дел на ст. Орск Южно-Уральского УВДТ, в разные годы службы руководил Орским ЛО МВД России на транспорте, Сургутским ЛО МВД России на транспорте, Пермским ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по Уральскому федеральному округу. С февраля 2018 года возглавлял Хабаровское ЛУ МВД России на транспорте. Награждён различными ведомственными наградами.