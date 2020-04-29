Назначен замначальника управления на транспорте МВД по ДФО
Назначен заместитель начальника дальневосточного управления на транспорте МВД России. Им стал Олег Поляк, бывший глава Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
«Приказом МВД России от 27 апреля 2020 года № 358 л/с назначен по УТ МВД России по ДФО на должность заместителя начальника управления на транспорте МВД России – начальника полиции», – говорится в сообщении.
Олег Павлович Поляк родился 29 августа 1971 года в городе Орск Оренбургской области. В 1993 году окончил Орский государственный педагогический институт, в 1999 году – Челябинский юридический институт МВД России, а в 2014 году – Академию управления МВД России.
Службу начинал с должности милиционера роты ППС Линейного отдела внутренних дел на ст. Орск Южно-Уральского УВДТ, в разные годы службы руководил Орским ЛО МВД России на транспорте, Сургутским ЛО МВД России на транспорте, Пермским ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по Уральскому федеральному округу. С февраля 2018 года возглавлял Хабаровское ЛУ МВД России на транспорте. Награждён различными ведомственными наградами.
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