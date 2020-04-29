В Приамурье горит заказник (фото)

В Амурской области горит Магдагачинский заказник. На месте работают пожарные и сотрудники Авиалесоохраны, привлечена тяжелая техника.

Об этом сообщило амурское охотуправление в своем Инстаграме. «Почти летнее тепло (а сегодня в Магдагачинском районе было около +20 градусов), сильный ветер, безалаберный человек со спичками – и вот результат», – говорится в сообщении.

Между тем, по ситуации на 29 апреля в Амурской области, включая северные районы, открыт пожароопасный сезон. На территории Сковородинского района введен режим ЧС в лесах.

В регионе проводятся работы по тушению 11 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 3 198 гектаров и 1 пожара на землях иных категорий на площади, пройденной огнем, 2 434 гектара.

По условиям погоды тепло, местами до 22...24 градусов со знаком плюс, сухо, ветрено. По югу Амурской области ожидается усиление ветра с порывами до 70-80 километров в час.

В целях удержания лесопожарной обстановки под контролем, 29 апреля на помощь региональным лесопожарным службам привлечены 32 парашютиста-десантника федеральной Авиалесоохраны, сообщает пресс-служба ведомства.

Для заброски на тушение труднодоступного пожара в Мазановском районе выполнены прыжки с самолета АН-2 на спецпарашюте авиалесоохраны «Лесник-3». Также федеральные силы привлечены на тушение лесных пожаров в Свободненском районе.

В текущем году авиапожарные федеральной Авиалесоохраны привлекаются на тушение лесных пожаров в регионе уже повторно. Первая переброска федеральных сил проводилась во второй декаде апреля, для борьбы с лесными пожарами в Зейском, Тындинском, Магдагачинском, Октябрьском, Урушинском лесничествах. Для заброски на тушение труднодоступных пожаров проводились прыжки с парашютом «Лесник-3» и спуски с вертолета Ми-8 на спусковом устройстве Кашевника.