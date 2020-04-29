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29апреля
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сегодня, 19:36 0

Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно
Фото: pixabay.com

Государственные экзамены в российских колледжах и техникумах в целях профилактики коронавируса могут пройти дистанционно. Это следует из проекта приказа Минпросвещения РФ, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в тексте проекта. Также планируется провести дистанционно и защиты выпускных квалификационных работ, пишет ТАСС.

Согласно проекту приказа, если защита выпускной работы требует практической части, и провести ее невозможно дистанционно, то по решению техникума оценку можно поставить на основе результатов промежуточной аттестации по модулям образовательной программы при наличии у учащегося статуса победителя и призера ряда олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов.

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#коронавирус #образование

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