Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

«Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в тексте проекта. Также планируется провести дистанционно и защиты выпускных квалификационных работ, пишет ТАСС.

Согласно проекту приказа, если защита выпускной работы требует практической части, и провести ее невозможно дистанционно, то по решению техникума оценку можно поставить на основе результатов промежуточной аттестации по модулям образовательной программы при наличии у учащегося статуса победителя и призера ряда олимпиад и чемпионатов профессионального мастерства 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов.