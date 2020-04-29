В районе сплавной конторы в Благовещенске появились «озера» (фото, видео)

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В Благовещенске на улице Энтузиастов и улице Лесной, которые находятся в районе сплавной конторы, появились «озера». Это последствия засоренных и замерзших ливневок, считают местные жители. С их слов, вода вот-вот зайдет во дворы.

«Страдают 7 дворов. В 2014 году участки, которые находятся рядом с нами, раздали многодетным семьям. Потом начали строить дорогу и делать ливневки. Мы тогда тоже воевали. У нас там как раз проходило водоснабжение, а они хотели ливневки прям очень глубокие сделать. Но в итоге более-менее вопрос этот решили. А в прошлом году стали водопровод центральный вести, и всю дорогу эту перекопали. Соответственно переломали ливневки, всю их структуру. В половине ливневок – засоры, где-то уже перемерзло. И сейчас это все стоит просто колом. Вокруг домов озера, вода никуда не уходит. В ближайшее время обещают дожди. Нас вообще затопит», – рассказала свою версию случившегося благовещенка, обратившаяся в редакцию.

Вода на участке по улице Энтузиастов стала появляться в начале апреля, добавляет она. В конце апреля ситуацию усугубил выпавший снег. Обеспокоенные жильцы обратились в управление ЖКХ администрации Благовещенска, а также оставили заявку в ДЭУ. В последней инстанции заявку приняли и сообщили, что займутся проблемой как только смогут.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Благовещенска. Там сообщили, что на место уже выехали специалисты. Планируется, что 30 апреля проблема будет решена.

«Сегодня в первой половине дня на место выехали специалисты ГУКСа, потому что было обращение в администрацию Благовещенска. Причина того, что талая вода не уходит, в водоотводной трубе. Она засорена и, возможно, частично промерзла. Заявка передана в ГСТК. Завтра специалисты туда поедут, прочистят трубу и, если надо, продуют. С водопроводом это не связано», – сообщили в мэрии.