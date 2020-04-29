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29апреля
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сегодня, 18:46 7

Я просто люблю рисовать: вандала, разрисовавшего фасады на Калинина, оштрафовали

Я просто люблю рисовать: вандала, разрисовавшего фасады на Калинина, оштрафовали

Амурчанин, изрисовавший объекты по улице Калинина в Благовещенске, получил штраф. Административной комиссией областного центра было рассмотрено 8 материалов в отношении гражданина, который в середине марта баллончиком с краской нанес надписи в стиле граффити на фасады, ограждения и мусорные баки.

Действия хулигана попали в объектив камеры наружного наблюдения, что позволило оперативно идентифицировать и задержать нарушителя, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. По этому факту полиция провела проверку, все материалы были переданы в административную комиссию для вынесения дальнейшего решения.

«Я просто рисовал, потому что люблю этим заниматься, а специальных мест для граффити у нас в городе нет. Для меня это будет уроком, впредь я такого уже не совершу, да и друзьям не посоветую. Теперь понятно, что поймать могут», — процитировала объяснения нарушителя пресс-служба мэрии.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Арболет

    Арболет
    2 часа назад

    Если человек любит рисовать то это нужно поощрять. Пусть рисует разметку на дорогах, красит бордюры, мусорные баки.

  • Kott!

    Kott!
    1 час назад

    Заборы, в конце-то концов, пущай красит!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    на сколько оштрафовали-то?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Kott!

    Заборы, в конце-то концов, пущай красит!



    Конец собственный пусть в конце концов раскрасит.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Наверное, в квартире этого любителя живописи все стены изрисованы, раз он пустился "во все тяжкие"...

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    15 минут назад

    Угу, задолбали эти "росписи". Тупое школиё оставляет свои метки как собаки, которые писают на столбики.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    3 минуты назад

    Он красиво рисует? Нам надо гараж расписать!

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