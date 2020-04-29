Я просто люблю рисовать: вандала, разрисовавшего фасады на Калинина, оштрафовали

Амурчанин, изрисовавший объекты по улице Калинина в Благовещенске, получил штраф. Административной комиссией областного центра было рассмотрено 8 материалов в отношении гражданина, который в середине марта баллончиком с краской нанес надписи в стиле граффити на фасады, ограждения и мусорные баки.

Действия хулигана попали в объектив камеры наружного наблюдения, что позволило оперативно идентифицировать и задержать нарушителя, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. По этому факту полиция провела проверку, все материалы были переданы в административную комиссию для вынесения дальнейшего решения.

«Я просто рисовал, потому что люблю этим заниматься, а специальных мест для граффити у нас в городе нет. Для меня это будет уроком, впредь я такого уже не совершу, да и друзьям не посоветую. Теперь понятно, что поймать могут», — процитировала объяснения нарушителя пресс-служба мэрии.