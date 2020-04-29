В Приамурье список системообразующих предприятий пополнился десятком новых организаций

Региональный список системообразующих предприятий стал больше на 10 организаций. Перечень дополнили 7 предприятий в сфере ЖКХ (ОАО «Амургаз», ООО «Водоканал», ООО «Аква ДВ», ООО «Дельта», МУП «Горэлектротеплосеть», ООО «Амурская угольная компания», ООО «Стройкомминновации»). По одной организации добавили в отрасли машиностроения (АО «560 Бронетанковый ремонтный завод»), строительства (АО «Гидроэлектромонтаж») и добычи полезных ископаемых (ООО УК «ХАС ГРУПП»).

Таким образом, на сегодняшний день в него входят 65 крупных организаций, осуществляющих деятельность в Приамурье. Дополнения в региональный перечень утвердили сегодня решением штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в правительстве Амурской области.

Большая часть из предложенных сегодня организаций касается ресурсоснабжающих компаний в моногородах региона. Еженедельный мониторинг показал снижение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги. За последнее время от них поступило несколько обращений на получение финансовой поддержки для пополнения оборотных средств.

«Предложения о выделении ресурсоснабжающим организациям льготных кредитов озвучивались губернаторами на совещании по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Рост задолженности по коммунальным платежам сейчас наблюдается во многих регионах страны, поэтому решения о дополнительных мерах поддержки будут обсуждаться на федеральном уровне», – отметил губернатор Василий Орлов.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области продолжает вести еженедельный мониторинг деятельности всех системообразующих организаций региона, сообщает пресс-служба ведомства. По данным на 29 апреля, сокращение численности сотрудников, а также задолженности по заработной плате ни на одном из них не зафиксировано.

«Финансово-экономическое состояние предприятий ранжируется по трем основным, так называемым цветовым, группам. К «черной» категории относятся предприятия с самой стабильной ситуацией, а «белая», наоборот, отражает компании с высокими рисками продолжения деятельности. На сегодняшний день 50 организаций находятся в стабильной группе, ни одного предприятия белой зоне нет. Пять компаний в сфере ЖКХ, а также грузовых и пассажирских перевозок попали в «серую» зону в связи со снижением загрузки производственных мощностей. Данные о работе этих компаний еженедельно отправляются в минэкономразвития Российской Федерации», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.