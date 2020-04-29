Транспорт, въезжающий в Свободный, проходит дезинфекцию

Каждый автомобиль при въезде в город свободный будет обрабатываться дезинфицирующим противовирусным веществом. Работа по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова началась 29 апреля.

Она будет вестись в круглосуточном режиме силами амурского управления ветеринарии. Ведомство привлекли, потому что у него есть специализированная техника и специалисты, имеющие необходимый опыт. При вспышках серьезных эпизоотий, например как прошлогодние случаи АЧС, выставление блок-постов и обработка транспорта ведется аналогично.

«Сегодня на въезде в Свободном организованы два круглосуточных поста, завтра к ним добавится еще один. Таким образом, транспортный поток разделится на три артерии. От управления ветеринарии к обработке транспорта привлечены 15 сотрудников, которые ведут дезинфекцию с помощью 4 автомобилей ДУК и мотоопрыскивателей. Наша задача — не допустить заноса в город опасного вируса», — рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Пока планируется, что дезинфекция транспорта будет вестись до 13 мая, сообщает правительство Амурской области. Этот срок может быть пересмотрен в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

С 30 апреля в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Свободный будет введено ограничение для движения транспортных средств. Въехать в Свободный можно будет только по специальным пропускам или при наличии местной прописки.