Алкоголь не поможет: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по майским выходным
Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций для россиян по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Первым пунктом в пожеланиях ведомства стал строгий режим самоизоляции.
Роспотребнадзор в период майских выходных настоятельно рекомендует максимально ограничить контакты.
В числе советов по самоизоляции содержится следующее:
- воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;
- отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
- не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);
- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.
Если все же вы решили выехать за город, необходимо отдать предпочтение личному транспорту или такси. В общественном транспорте следует использовать маску и соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.
После касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) необходимо обработать руки кожным антисептиком. Не нужно дотрагиваться необеззараженными руками до лица и принимать пищу в общественном транспорте.
На отдыхе Роспотребнадзор советует провести праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции), избегать контактов с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе.
Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
Также остаются актуальными привычные меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.
Тем, кто отправляется на природу, следует позаботиться о защите от клещей. В первую очередь избегать нескошенной травы, одеться в закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты и регулярно осматривать себя на наличие паукообразных.
Еще одним пунктом противокоронавирусных рекомендаций стало безопасное питание.
Перед приготовлением и приемом пищи нужно вымыть руки под проточной или бутилированной водой либо обработать руки кожным антисептиком. Овощи и фрукты также рекомендуется мыть проточной водой.
Один их мифов по дезинфекции от коронавируса в Роспотребнадзоре опровергли. Употребление алкоголя, по мнению специалистов не только не защищает от вируса, но и снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия санитарные врачи настаивают немедленно принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.
28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. Ранее считавшиеся рабочими дни 6, 7 и 8 мая тоже будут выходными.
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