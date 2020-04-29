Алкоголь не поможет: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по майским выходным

Роспотребнадзор выпустил список рекомендаций для россиян по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в период майских праздников. Первым пунктом в пожеланиях ведомства стал строгий режим самоизоляции.

Роспотребнадзор в период майских выходных настоятельно рекомендует максимально ограничить контакты.

В числе советов по самоизоляции содержится следующее:

воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);

для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.

Если все же вы решили выехать за город, необходимо отдать предпочтение личному транспорту или такси. В общественном транспорте следует использовать маску и соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.

После касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) необходимо обработать руки кожным антисептиком. Не нужно дотрагиваться необеззараженными руками до лица и принимать пищу в общественном транспорте.

На отдыхе Роспотребнадзор советует провести праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции), избегать контактов с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе.

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;

Также остаются актуальными привычные меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд.

Тем, кто отправляется на природу, следует позаботиться о защите от клещей. В первую очередь избегать нескошенной травы, одеться в закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты и регулярно осматривать себя на наличие паукообразных.

Еще одним пунктом противокоронавирусных рекомендаций стало безопасное питание.

Перед приготовлением и приемом пищи нужно вымыть руки под проточной или бутилированной водой либо обработать руки кожным антисептиком. Овощи и фрукты также рекомендуется мыть проточной водой.

Один их мифов по дезинфекции от коронавируса в Роспотребнадзоре опровергли. Употребление алкоголя, по мнению специалистов не только не защищает от вируса, но и снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия санитарные врачи настаивают немедленно принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью.

28 апреля, президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно. Ранее считавшиеся рабочими дни 6, 7 и 8 мая тоже будут выходными.