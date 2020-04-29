Несколько доверчивых амурчан добровольно отдали мошенникам более миллиона рублей

Жители Амурской области продолжают финансово помогать мошенникам. Они сами, добровольно отдают свои деньги неизвестным людям. При этом преступникам даже не нужно выдумывать новые схемы – срабатывают уже давно известные уловки.

Только за минувшие сутки жители Приамурья 7 раз обращались в органы внутренних дел с подобными сообщениями.

Так, жительнице Благовещенска, 1945 года рождения, позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что пожилой амурчанке положена компенсация в размере 540 тысяч рублей за ранее приобретенные ею несертифицированные лекарства.

Но, по словам незнакомки, для их получения нужно оплатить комиссию на электронный кошелек. Пенсионерка, ничего не заподозрив, согласилась. После этого потерпевшей звонили разные люди и просили перевести деньги якобы за пошлину, страховой сертификат. В итоге пожилая женщина перевела злоумышленникам 405 тысяч рублей. Компенсацию, естественно, она так и не получила.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дало по части 3 статьи 159 УК РФ.

Еще в двух случаях, потерпевшим звонили якобы сотрудники банка и сообщали, что зафиксирована попытка снятия денежных средств с их счета. Лже-банковские работники советовали снять всю сумму с карты и через ближайший банкомат внести на продиктованный счет. И эти амурчанки, ни в чем не усомнившись, сами перевели деньги на чужой счет. На уловки мошенников попались жительницы Белогорска и Талакана. Женщины потеряли по 90 тысяч рублей.

В Благовещенске молодая женщина, 1991 года рождения, назвала лже-сотруднику банка данные своей карты и пароль из смс-сообщения. После этого у нее списалось около 114 тысяч рублей.

Также одной из распространенных схем является мошенничество через сайт бесплатных объявлений.

К примеру, житель Шимановска на одном из сайтов решил купить мотор на лодку. В ходе долгой переписки с продавцом, мужчина сначала перевел аванс, а потом и всю сумму – 250 тысяч рублей.

Аналогичная история и у жителя областного центра. За трактор он перевел предоплату 120 тысяч рублей. В итоге оба мужчины остались и без денег и без покупок. Телефоны «продавцов» оказались отключили, а объявления о продажах были удалены.

Пенсионерка из Шимановска, наоборот, разместила объявление о продаже квартиры в сети интернет. Тут же ей позвонила женщина и сообщила, что готова приобрести жилье и внести предоплату. Для этого необходимо пройти к ближайшему банкомату и следовать инструкции. В результате амурчанка под диктовку перевела на счет «покупателя» 58 тысяч рублей.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Амурчане отдают мошенникам деньги, несмотря на то, что правоохранители постоянно и очень подробно рассказывают о схемах мошенников.

В полиции в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомцам, особенно если они обещают большие компенсации и требуют за них различные платежи. Также следует быть очень внимательными при совершении сделки купли-продажи через сайты бесплатных объявлений. Расплачиваться за товар советуют только после его получения.

Также необходимо проявлять бдительность при поступлении звонков от якобы сотрудников банков. В этом случае ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам конфиденциальную информацию: номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях. Работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка.

Кроме того, нельзя реагировать на поступившие смс-сообщения. Нужно сразу звонить на горячую линию своего банка, номер которой указан на оборотной стороне карты. Более того, нельзя производить какие-либо манипуляции со своими банковским картами, в том числе посредством платежного терминала (банкомата) под диктовку незнакомых лиц.