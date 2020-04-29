Победившую в шоу «Голос.Дети» Олесю Казаченко затравили и упрекают в подтасовке голосов

Уроженка маленького Ногинска, 10-летняя Олеся Казаченко, до сих пор со слезами радости на глазах вспоминает момент, когда увидела, что победила в шоу «Голос. Дети». В качестве приза девочка получила кубок, запись песни и один миллион рублей. Правда, многие поклонники телепроекта не согласны с его итогами, первое место они прочили другой конкурсантке – Софье Тумановой.

Итоги тут же назвали нечестными, голоса подтасованными, а финальное выступление Олеси в YouTube забросали «дизлайками». Примерно так же фанаты шоу отреагировала на победу дочери Алсу.

Вот только в отличие от родителей Микеллы Абрамовой, ее отец и мать вряд ли могли себе позволить накрутку голосов или финансирование попадания дочери в финал. Поэтому Казаченко старается не реагировать на неприятные выпады в свой адрес.

«Во-первых, у нас самая обыкновенная семья, – признается Олеся «СтарХиту». – Папа занимается установкой натяжных потолков, работает с утра до вечера. Мама сидит с младшей сестренкой дома. Им приходится лишний раз в чем-то себе отказывать, чтобы меня отвести на какое-нибудь занятие. А, во-вторых, на «Голосе» никогда не было никаких разговоров про деньги – это абсолютная неправда, и слухи, которые распускают завистливые».

Безусловно, юной артистке обидно, что она оказалась в ситуации, когда под сомнение ставится честность ее победы. Ведь приложила невероятное количество сил и старания, чтобы стать триумфатором проекта. К тому же Олеся подружилась со всеми ребятами, и ни к кому не относилась как к сопернику.

«Да, было неприятно читать обвинения, но я счастлива, что мне прислали и кучу положительных сообщений, даже небольших стишков, – улыбается Казаченко. – Это перекрывает негатив. Понимаю, что у каждого человека есть свое мнение. Для меня проект вообще больше про дружбу, я даже не задумывалась о том, кто выиграет, а кто проиграет, это было неважно. Смотрела прошлый «Голос.Дети», и история, которая произошла с Микеллой, – просто ужасная. Никому не желаю попасть в подобную ситуацию. Но считаю, что все финалисты последних двух сезонов были очень сильные».

Некоторые нашли связь с победой Олеси еще и в том, что она учится в творческой школе Сергея Жилина, который также задействован в проекте в качестве дирижера. «В его студию ходят и другие участницы этого сезона, но мы занимаемся с другими педагогами, – объясняет Олеся. – Да и вообще Сергей Сергеевич больше против того, чтобы подопечные его школы пробовались в «Голос», чем за».

Огромную поддержку Казаченко оказал и ее наставник – Баста. Он подбирал все песни, которые она исполнила на разных этапах проекта. «С Бастой было очень комфортно. Он помогал, прислушивался и к нам, узнавал, кто какую музыку любит. Очень добрый учитель, когда исправлял ошибки делал так, чтобы никому не было обидно, хвалил и подбадривал на финале», – поделилась мыслями о наставнике победительница.

Олеся уже решила, что станет певицей. Несмотря на то, что музыкантов в ее семье нет, родители не против такого выбора дочери.