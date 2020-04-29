На месте бывшего военного городка в Благовещенске построят бассейн для ДВОКУ

Как пояснил Владимир Михайлович, предложение возвести бассейн было озвучено им в феврале, когда в Благовещенск приезжал замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин. «Я сказал ему, что нам нужен бассейн. В итоге было решено выделить ДВОКУ средства на это. Это будет самый большой в Амурской области бассейн размером 70 на 70 метров с шестью дорожками длиной по 50 метров. Также будет ванная для водолазной подготовки, то есть для подготовки боевых пловцов», – рассказал Владимир Грызлов.

По предварительным подсчетам стоимость бассейна составит порядка 800 миллионов рублей. В настоящее время идет согласование всех необходимых документов.

Кроме того, рядом с бассейном появится полнопрофильный открытый стадион с гимнастическими снарядами и игровыми полями – также для занятий курсантов. Эти работы будут сделаны уже за счет собственных средств училища.

Как используют сами заброшенные здания на территории, переданной недавно ДВОКУ, пока не известно. Ранее Амур.инфо сообщало, что на месте уже идет демонтаж и утилизация непригодных зданий и объектов.