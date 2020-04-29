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29апреля
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сегодня, 17:09 4

На месте бывшего военного городка в Благовещенске построят бассейн для ДВОКУ

На месте бывшего военного городка в Благовещенске построят бассейн для ДВОКУ

На территории бывшего военного городка по улице Зейской в Благовещенске появится бассейн и стадион для занятий курсантов ДВОКУ. Об этом рассказал начальник военного училища Владимир Грызлов. Бассейн будет построен за счет федеральных денег, а стадион – на собственные средства учреждения.

Как пояснил Владимир Михайлович, предложение возвести бассейн было озвучено им в феврале, когда в Благовещенск приезжал замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин. «Я сказал ему, что нам нужен бассейн. В итоге было решено выделить ДВОКУ средства на это. Это будет самый большой в Амурской области бассейн размером 70 на 70 метров с шестью дорожками длиной по 50 метров. Также будет ванная для водолазной подготовки, то есть для подготовки боевых пловцов», – рассказал Владимир Грызлов.

По предварительным подсчетам стоимость бассейна составит порядка 800 миллионов рублей. В настоящее время идет согласование всех необходимых документов.

Кроме того, рядом с бассейном появится полнопрофильный открытый стадион с гимнастическими снарядами и игровыми полями – также для занятий курсантов. Эти работы будут сделаны уже за счет собственных средств училища.

Как используют сами заброшенные здания на территории, переданной недавно ДВОКУ, пока не известно. Ранее Амур.инфо сообщало, что на месте уже идет демонтаж и утилизация непригодных зданий и объектов.

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#военные

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    48 минут назад



    бассейн размером 70 на 70 метров с шестью дорожками длиной по 50 метров



    Хороший "подгон" - бассейн от МО. Гражданским о 50-м бассейне еще долго мечтать.

    Остается только порадоваться за курсантов и пожелать удачной постройки и быстрой успешной сдачи объекта.

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    Отлично! Столько лет запустения - пусть все планы исполнятся, бассейн и стадион для училища - то, что надо.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    26 минут назад

    Myxira

    Отлично! Столько лет запустения - пусть все планы исполнятся, бассейн и стадион для училища - то, что надо"

    Согласен, очень нужное дело, но если бы это построили на месте БВВТКУ и перевели туда ДВОКУ-вообще! А это место застроил бы город,-можно тоже с бассейном...

  • Victrix

    Victrix
    26 секунд назад

    Кузьмич93

    Myxira Отлично! Столько лет запустения - пусть все планы исполнятся, бассейн и стадион для училища - то, что надо" Согласен, очень нужное дело, но если бы это построили на месте БВВТКУ и перевели туда ДВОКУ-вообще! А это место застроил бы город,-можно тоже с бассейном...



    Кузьмич93 Отлично!

    Но если бы город застроил место БВВТКУ и перевели туда бы туда вас, было бы намного лучше.

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