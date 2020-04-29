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29апреля
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сегодня, 17:07 13

На мосту через Зею выявлен новый потенциально опасный участок

На мосту через Зею выявлен новый потенциально опасный участок
Фото: admblag.ru

В Благовещенске на мосту через Зею ввели дополнительное ограничение движения. Это связано с тем, что в начале моста на полосе выезда из города выявили новый потенциально опасный участок.

Визуально никаких повреждений там нет, но как показало дополнительное обследование, со временем там также могут возникнуть дефекты конструкции. Поэтому для того чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения участок огородили. Там также проведут необходимые ремонтные работы.

Регулирование транспортного потока по сооружению осуществляется при помощи реверсивного светофора и экипажей ДПС, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее, на полосе въезда в город просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этому году и завершить в 2022-2023 году.

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#городская власть #дороги #транспорт

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Пожалуйста посмотрите ещё раз внимательно,чтоб не проглядеть, есть ли опасные места.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Ми же вас предупреждали!

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Куда же эксперты то смотрели?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Эксперт это пустое, самое главное заключение на бумаге с печатями !

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    амурская алена

    Пожалуйста посмотрите ещё раз внимательно,чтоб не проглядеть, есть ли опасные места.



    Опасное место это весь мост обр 1980 года

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А ведь разницы нет по какой полосе движется транспорт, вибрация распространяется на всю ширину моста.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    А с той комиссии, которая приезжала мост оценивать, нельзя деньги стрясти за недостоверную оценку пригодности моста? пусть возвращают.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Капец мосту. Даешь паром!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Хоть блоки бетонные заменили на пластиковые.

    Надо же было додуматься запретить проезд большегрузам и наставить бетонные блоки на мост

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    52 минуты назад

    Myxira

    Капец мосту. Даешь паром!



    С таким трафиком не одна паромная переправа не справиться.

  • ay

    ay
    48 минут назад

    Эту страну только социализм спасёт.

  • холостяк

    холостяк
    12 минут назад

    Скажите, а в прошлом году писали что верхний пояс моста лопнул и разошелся, это случайно не в том месте где плита просела?

    12 июля 2019, 12:48

    ВЕРХНИЙ ПОЯС МОСТА ЧЕРЕЗ ЗЕЮ В РАЙОНЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА РАЗОШЕЛСЯ В ДВУХ МЕСТАХ (ВИДЕО)

    В редакцию Амур.инфо прислали видео, снятое с квадрокоптера, и фотографии моста через Зею. На изображениях видно, что у переправы появились дефекты конструктивных элементов. Верхний пояс моста через Зею в районе Благовещенска разошелся в двух местах.

  • холостяк

    холостяк
    9 минут назад

    позитивный

    Куда же эксперты то смотрели?



    А как Вы думаете, если эксперты сказали бы все хана закрываем все, было бы лучше? Почитайте статью поймете что еще можно ждать……..

    13 декабря 2019, 20:23

    ПРОЕКТ КАПРЕМОНТА МОСТА ЧЕРЕЗ ЗЕЮ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ СОЗДАДУТ МОСКОВСКИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ

    Последнее обследование моста проводилось в 2018 году специалистами «Архитектурно-строительной компании» из Магнитогорска Челябинской области. В научно-техническом отчете, созданном этой организацией, содержится дефектная ведомость Зейского моста.

    Ведомость содержит 53 вида дефектов. В том числе: растрескивание и сколы цементно-песчаной выравнивающей подливки верхних обрезов опор, деформации и обрывы элементов перильных ограждений на опорах, разрушение бетонных плит, разрушение бетона межплитных швов, локальные погибы элементов связей и поперечных диафрагм пролетных строений, срезы балок верхнего пояса по опоре № 20, поверхностная коррозия болтовых соединений элементов пролетных строений, наличие поперечных трещин в асфальте и так далее.

    В целом по результатом обследования 2018 года, сооружение было признано ремонтопригодным. Аварийным мост не является. Переправа была построена в 1981 году. Капитально мост не ремонтировался ни разу.

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