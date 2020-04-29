На мосту через Зею выявлен новый потенциально опасный участок

В Благовещенске на мосту через Зею ввели дополнительное ограничение движения. Это связано с тем, что в начале моста на полосе выезда из города выявили новый потенциально опасный участок.

Визуально никаких повреждений там нет, но как показало дополнительное обследование, со временем там также могут возникнуть дефекты конструкции. Поэтому для того чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения участок огородили. Там также проведут необходимые ремонтные работы.

Регулирование транспортного потока по сооружению осуществляется при помощи реверсивного светофора и экипажей ДПС, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее, на полосе въезда в город просела плита перекрытия, 26 апреля был введен режим ЧС локального характера в границах моста. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

Заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев в программе «Простые вопросы» рассказал, что ремонтные работы на мосту через Зею будут вестись до середины июня. Строительство нового моста планируют начать в этому году и завершить в 2022-2023 году.