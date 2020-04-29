Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:49 2

Амурский Роспотребнадзор: коронавирусом можно заразиться через телефон

Амурский Роспотребнадзор: коронавирусом можно заразиться через телефон
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребназора рассказало, почему нужно дезинфицировать мобильные телефоны и как это делать правильно. Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщается на сайте ведомства.

Почему это происходит? Есть несколько основных причин:

  • мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками;
  • мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
  • многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;
  • многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.

Чтобы избежать инфекции необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета нужно всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и другое). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Также нужно регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и так далее. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

Просмотров всего: 1005

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

Транспорт, въезжающий в Свободный, проходит дезинфекцию

Коронавирус

Алкоголь не поможет: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по майским выходным
Коронавирус 2

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции
Коронавирус 13

«Инвитро» в Благовещенске начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Да и вообще,-выкинуть-жили же раньше без гаджетов и ничего,-никаких коронавирусов...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    В Хабаровске несколько лет назад стоял баннер с рекламой телефона. На нём изображалась девушка в купальнике, а в трусах у неё торчал телефон.

    Слоган гласил: "У наших телефонов самая сильная вибрация!"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь