Амурский Роспотребнадзор: коронавирусом можно заразиться через телефон

Амурское управление Роспотребназора рассказало, почему нужно дезинфицировать мобильные телефоны и как это делать правильно. Мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может являться одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.

«Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщается на сайте ведомства.

Почему это происходит? Есть несколько основных причин:

мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона далеко не всегда берёт его только что помытыми руками;

мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;

многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;

многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.

Чтобы избежать инфекции необходимо строго соблюдать гигиену рук. После посещения общественных мест и туалета нужно всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и другое). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.

Также нужно регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и так далее. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.