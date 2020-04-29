Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, с девяти до 13 расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб. «Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», - говорится в тексте рекомендаций, сообщает ТАСС. Ранее перечень состоял из девяти препаратов.

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Наталья Наделяева