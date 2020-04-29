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29апреля
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сегодня, 16:40 2

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции
Фото: tass.ru

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, с девяти до 13 расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Согласно данным рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции возможно применение препаратов (международное непатентованное наименование): гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, барицитиниб.

«Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», - говорится в тексте рекомендаций, сообщает ТАСС.

Ранее перечень состоял из девяти препаратов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    «Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента (или его законного представителя)», - говорится в тексте рекомендаций"

    поможет, не поможет-подпишись...не можешь уже сам,-тогда представитель..т.е. эффективность никто не гарантирует...

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    В Российской Федерации никто ничего не гарантирует, кроме упадка экономики и в целом страны, вот тут гарантия стопроцентная.

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