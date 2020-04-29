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29апреля
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сегодня, 16:25 14

«Инвитро» в Благовещенске начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

«Инвитро» в Благовещенске начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Их стоимость в Благовещенске предположительно будет ниже, чем в Москве.

По информации пресс-службы «Инвитро», к исследованию на антитела к коронавирусу подключатся клинико-диагностические лаборатории группы компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 тыс. таких тестов.

«Это поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а пациентам — “правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях”, - считает основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский.

Тест будет стоить от 950 до 3 500 рублей без учета стоимости взятия биоматериала в зависимости от его типа, сообщает РБК.

Как рассказала Наталья Салимова, руководитель «Независимой лаборатории "Инвитро" в Благовещенске», сейчас «Инвитро» получает регистрационное удостоверение для тест-систем.

«”Инвитро” не раскрывает подробности, но это новые тест-системы. Важно, что с симптомами ОРВИ: повышенной температурой тела, насморком, одышкой и кашлем принимать не будем – только здоровых людей. Для чего тогда это тестирование? Желающие смогут проверить, переболели ли они коронавирусной инфекцией раньше. Это важно для себя – понять, есть ли у вас приобретенный иммунитет», - рассказала Наталья Салимова.

Сейчас берут мазок изо рта, это ПЦР-исследование. Новые тесты предполагает взятие крови и определят наличие в сыворотке специфических антител к коронавирусу, это иммунно-ферментный анализ. Они позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови IgG антител, даже если человек болел в бессимптомной форме.

С помощью тестов можно также проверить выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным.

Срок выполнения исследования будет до трёх суток без учета дня взятия биоматериала.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    "Это важно для себя – понять, есть ли у вас приобретенный иммунитет», - рассказала Наталья Салимова."

    А главный санитарный врач России говорит, что иммунитета у нового вируса нет....за что бабки стричь будем?..

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    бизнес в гору!!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да и вообще,что было то было,тем более пишут,что повторно можно заболеть,но если у кого лишние деньги,мешают в кармане,то пожалуйста.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А если выявят корону, то менты сразу в инфекционку повезут?

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Смысла не вижу

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    нетрудно догадаться почему у здоровых людей будут брать анализы. завтра примут еще закон и без нее на улицу не выйдешь. деньги сдирать конечно по максимуму будут. как когдато наркологи хотели накосить деньжат.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    На работу без справки не допустят?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Или детей и жильё изымать начнут?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Tуман

    Или детей и жильё изымать начнут?



    и жену. жилье нельзя.

  • чудовище

    чудовище
    1 час назад

    Зря вы так...я то же шутить люблю. Но чтобы яснее в башке стало ее проветрить нужно. Список памяти сами найдете?

  • ямщик

    ямщик
    57 минут назад

    Ну вот, как бы по теме, перенесу из другой ветки.

    Московский комсомолец сообщает:



    "...Начало исследований на антитела к коронавирусу в России ... их не находят почти ни у кого. Например, если в Ломбардии тестирование выявило антитела к ковид у 60% врачей и медработников, то одно из первых исследований среди врачей амбулаторного звена, которые работают с ковид-пациентами, в Центральном округе столицы не нашло антител ни у одного (!) медика. Это означает, что версии о том, что мы уже переболели коронавирусом зимой, не находит подтверждения. Ну, или то, что тест-системы на антитела несовершенны, о чем уже не раз говорили многие эксперты...."

  • чудовище

    чудовище
    43 минуты назад

    Эксперты по короновирусу. ПЦР. ИФА. Да 2/3 лучших представителей рода людского режим самоизоляции не соблюдают. Причем имея такую возможность. Это только начало.

  • 28Unknown

    28Unknown
    21 минута назад

    Горе комментаторы, многие по принципу лишь бы в ветке отметиться, всё как обычно просто, хочешь иди сдавай, не хочешь не сдавай, не уверен ещё, не готов или деньги жалко определяйся, боишься или в тест системе сомневаешься сиди дома, строчи коменты !

  • амурская алена

    амурская алена
    54 секунды назад

    28Unknown

    Горе комментаторы, многие по принципу лишь бы в ветке отметиться, всё как обычно просто, хочешь иди сдавай, не хочешь не сдавай, не уверен ещё, не готов или деньги жалко определяйся, боишься или в тест системе сомневаешься сиди дома, строчи коменты !



    Я думаю как раз,что комментарии по теме,нужны,каждый выберет,для себя нужный.А из вашего комментария лично я ,ничего не выбрала,извините.

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