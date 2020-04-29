«Инвитро» в Благовещенске начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Их стоимость в Благовещенске предположительно будет ниже, чем в Москве.

По информации пресс-службы «Инвитро», к исследованию на антитела к коронавирусу подключатся клинико-диагностические лаборатории группы компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске. В месяц лаборатории будут выполнять до 200 тыс. таких тестов.

«Это поможет врачам лучше понять объективную эпидемиологическую картину, а пациентам — “правильно выстроить свои действия и действия своих близких в текущих условиях”, - считает основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский.

Тест будет стоить от 950 до 3 500 рублей без учета стоимости взятия биоматериала в зависимости от его типа, сообщает РБК.

Как рассказала Наталья Салимова, руководитель «Независимой лаборатории "Инвитро" в Благовещенске», сейчас «Инвитро» получает регистрационное удостоверение для тест-систем.

«”Инвитро” не раскрывает подробности, но это новые тест-системы. Важно, что с симптомами ОРВИ: повышенной температурой тела, насморком, одышкой и кашлем принимать не будем – только здоровых людей. Для чего тогда это тестирование? Желающие смогут проверить, переболели ли они коронавирусной инфекцией раньше. Это важно для себя – понять, есть ли у вас приобретенный иммунитет», - рассказала Наталья Салимова.

Сейчас берут мазок изо рта, это ПЦР-исследование. Новые тесты предполагает взятие крови и определят наличие в сыворотке специфических антител к коронавирусу, это иммунно-ферментный анализ. Они позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови IgG антител, даже если человек болел в бессимптомной форме.

С помощью тестов можно также проверить выздоровевших пациентов, которые могут быть донорами для проведения сывороточной терапии тяжелым больным.

Срок выполнения исследования будет до трёх суток без учета дня взятия биоматериала.