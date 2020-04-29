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29апреля
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сегодня, 16:22 6

Соседи выставочного зала в Благовещенске жалуются на шумные работы

Соседи выставочного зала в Благовещенске жалуются на шумные работы
Фото: Амур.инфо

На здании выставочного зала, который расположен на улице 50-летия Октября в центре Благовещенска, ведется обустройство кровли. Жители ближайших многоэтажек терпят неудобства, связанные со строительными работами.

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию фотографии строительных работ на объекте культуры. Рабочие ремонтируют кровлю: на поверхности плоской крыши уже уложен утеплитель. Сейчас ведется заливка цементно-песчаной стяжкой. Раствор из автомиксеров доставляется с помощью крана, который стоит практически вплотную к домам.

Жители рядом стоящих многоэтажных домов жалуются на неудобства, связанные со строительством. Кран работает прямо под окнами квартир.

«Заливать начали крышу выставочного зала в воскресенье, – рассказала по телефону журналисту Амур.инфо одна из жительниц дома. – Сегодня строители перешли к заливке второй половины крыши, и весь день кран работает рядом с окнами – на расстоянии вытянутой руки. Больше всего пугает не столько шум, сколько то, что стрела крана практически достает до протянутых проводов».

Вдобавок к этому благовещенцам приходится дышать выхлопными газами строительной техники. Чтобы машины поместились во дворе, по словам благовещенцев, часть деревьев рабочие обрезали ножовкой, некоторые ветки просто ломали.

«Территория у выставочного зала с другой стороны совершенно свободна, – продолжила жительница города. – Там может разместиться любая техника, которая никому не будет мешать и которой также никто не помешает. Но почему-то решили развернуть площадку во дворе жилого дома. Наверное, чтобы не портить тротуарную плитку со стороны улицы 50-летия Октября, решили пожертвовать удобствами простых жителей».

В течение дня и.о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова, в ведении которой находится выставочный зал, для разговора была недоступна. Амур.инфо отправило вопросы в письменной форме.

К капремонту благовещенского выставочного зала приступили в декабре прошлого года, он продлится около 7 месяцев. Приступить к фасаду рабочие планируют в мае-июне. По проекту он должен быть выполнен из керамогранита цвета мокрого асфальта с участием спокойных оттенков желтого, зеленого и синего цветов.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Неженки какие. Ничего с вами не случится, потерпите и успокоитесь.

    Отнеситесь к неудобствам с пониманием. А то воду отключим

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Угрожаете? И имеете ли вы право на это?

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    Ну всё - стройку закрываем, рабочих по домам, объект "замораживаем".

    подождём до лучших времён, пока жители не соблаговолят дать разрешение пошуметь.

    странно, что многие жители города, живущие рядом со стройками, в которых сваи по месяцу заколачивают ещё в редакцию не обращаются.

    дышать им нечем - да заняться бабулякам нечем на изоляции, кроме как по редакциям звонить с житейскими проблемами.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нина Гвоздкова

    Угрожаете? И имеете ли вы право на это?



  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    У нас во дворе,строился выставочный зал,рядом детсад,терпели,ну это же для большинства жителей стараются,а вас меньшинство,не строят плохо,строят тоже плохо,всем же не угодишь.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    44 секунды назад

    Неудобства, это когда сваи бьют под окнами! А тут кран работает! смешные люди

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