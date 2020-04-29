Соседи выставочного зала в Благовещенске жалуются на шумные работы

На здании выставочного зала, который расположен на улице 50-летия Октября в центре Благовещенска, ведется обустройство кровли. Жители ближайших многоэтажек терпят неудобства, связанные со строительными работами.

Читатели Амур.инфо прислали в редакцию фотографии строительных работ на объекте культуры. Рабочие ремонтируют кровлю: на поверхности плоской крыши уже уложен утеплитель. Сейчас ведется заливка цементно-песчаной стяжкой. Раствор из автомиксеров доставляется с помощью крана, который стоит практически вплотную к домам.

Жители рядом стоящих многоэтажных домов жалуются на неудобства, связанные со строительством. Кран работает прямо под окнами квартир.

«Заливать начали крышу выставочного зала в воскресенье, – рассказала по телефону журналисту Амур.инфо одна из жительниц дома. – Сегодня строители перешли к заливке второй половины крыши, и весь день кран работает рядом с окнами – на расстоянии вытянутой руки. Больше всего пугает не столько шум, сколько то, что стрела крана практически достает до протянутых проводов».

Вдобавок к этому благовещенцам приходится дышать выхлопными газами строительной техники. Чтобы машины поместились во дворе, по словам благовещенцев, часть деревьев рабочие обрезали ножовкой, некоторые ветки просто ломали.

«Территория у выставочного зала с другой стороны совершенно свободна, – продолжила жительница города. – Там может разместиться любая техника, которая никому не будет мешать и которой также никто не помешает. Но почему-то решили развернуть площадку во дворе жилого дома. Наверное, чтобы не портить тротуарную плитку со стороны улицы 50-летия Октября, решили пожертвовать удобствами простых жителей».

В течение дня и.о. директора Амурского краеведческого музея Елена Иванова, в ведении которой находится выставочный зал, для разговора была недоступна. Амур.инфо отправило вопросы в письменной форме.

К капремонту благовещенского выставочного зала приступили в декабре прошлого года, он продлится около 7 месяцев. Приступить к фасаду рабочие планируют в мае-июне. По проекту он должен быть выполнен из керамогранита цвета мокрого асфальта с участием спокойных оттенков желтого, зеленого и синего цветов.