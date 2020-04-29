Опубликована инструкция по оформлению пропуска в Свободный

Жителям Свободного в случае выезда в другие муниципальные образования Приамурья, за исключением Свободненского района, также необходимо оформить пропуска для прохождения КПП. Местная администрация уже предупредила, что в связи с введением пропускного режима в городе Свободном перекрыт въезд с объездной трассы на улицу Почтамтскую. Также ведутся работы по закрытию проезда на улице Мало-Амурской.

Для подачи заявки в электронном виде на получение пропуска на въезд/выезд с территории города Свободного требуется скачать подходящую форму заявки по ссылкам с сайта администрации города, заполнить ее в электронном виде или от руки, подписать и отправить сканированную копию на электронную почту svobpropusk@mail.ru.

При отсутствии прописки в Свободном и Свободненском районе получить туда пропуск можно в двух случаях: по работе и в исключительных неотложных случаях, к которым относятся смерть или тяжелая болезнь членов семьи или родственников; необходимость постоянного ухода за членами семьи или родственниками; а также необходимость обращения за медпомощью на территории Свободненского района в том числе в качестве сопровождения.

Приехавшие из других регионов страны должны будут провести 2 недели в обсерваторе или дома в самоизоляции.

Тем, кто прописан в Свободном и Свободненском районе и хочет выехать за пределы этих муниципальных образований тоже нужно оформить пропуск. В этом случае также нужна веская причина: работа, смерть или тяжелая болезнь членов семьи или родственников; необходимость постоянного ухода за членами семьи и родственниками; необходимость получения медпомощи; а также наличие авиа или железнодорожных билетов.

Те, кто не прописан в городе и районе могут выехать, предъявив документы с отсутствием прописки, однако, чтобы въехать обратно уже нужно будет получать пропуск.

Пропуска для въезда (выезда) на территорию города индивидуальным предпринимателям, юридическим и физлицам лицам и на транспортные средства выдаются организационно-кадровым отделом администрации города Свободный. Выдаются разовые, постоянные (групповой/индивидуальный) пропуска. Разовые пропуска выдаются на однократный выезд (в медицинские учреждения, судебные органы и другие).Постоянные пропуска выдаются с указанием периода действия.

Пропуск подписывает управляющий делами администрации города, он заверяется печатью администрации города для пропусков.

При необходимости можно обратиться по телефонам: 8- 924- 674- 90-03; 8-914-601-44-90; 8-41643-3-53-72.

Заявку на получение пропуска можно подать на бумажном носителе в администрации города Свободного в почтовый ящик для принятия корреспонденции, установленного в холле администрации на первом этаже либо заполнив электронную заявку, либо через МФЦ. При этом из МФЦ заявка направляется в организационно-кадровый отдел администрации города Свободного.

Заявка направляется не позднее, чем за одни сутки до даты планируемого выезда (въезда).

Пропуск может быть предъявлен как в бумажном виде, так и в электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство).

Организационно-кадровый отдел в день поступления независимо от способа подачи заявки готовит пропуск), и на следующий день передает заявителю нарочно на бумажном носителе либо переслав его на электронную почту заявителя или на телефон в формате PDF.

Пропуск действителен при предъявлении паспорта или иного документа удостоверяющего личность.

Для удобства амурчан в региональном правительстве разработали интерактивную форму с единой точкой входа для получения пропуска. Ответы в интерактивной форме помогут определиться с необходимостью и наиболее удобным способом получения пропуска для посещения Свободного или Свободненского района.Интерактивная форма не хранит и не обрабатывает персональные данные пользователей, а направляет пользователей на нужные ресурсы и предлагает следовать приложенным инструкциям для скорейшего решения вопроса.

Не требуется получение пропуска для выезда (въезда) на территорию Свободного транспортных средств: МВД РФ, министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, минобороны, органов прокуратуры, следственного комитета, федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Роспотребнадзора, иных федеральных государственных органов и их территориальных органов, судов; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», органов государственной власти Амурской области, государственной противопожарной службы региона, органов местного самоуправления Свободного и Свободненского района и входящих в его состав поселений; государственных учреждений здравоохранения в случае въезда (выезда ) на специальном транспорте и (или) с предъявлением служебных удостоверений.

Также не требуется получение пропуска для выезда (въезда) транспорта, следующего на площадку Амурского ГПЗ и АГХК, с предъявлением товарно-транспортных накладных. НЕ нужно получать пропуск и на автотранспорт, перевозящий сотрудников строительной площадки Амурского ГПЗ и АГХК до их места проживания и работы.

Кроме того не нужно оформлять пропуск при передвижении в границах Свободного и в села Свободненского района тем, кто прописан в городе или районе.

«На дачи/к маме/на рыбалку/ в гости в Дубовку (это часть города Свободного), поселок Аэропорт (это тоже часть города Свободного), а также Подгорный, Малую Сазанку и другие населенные пункты Свободненского района не нужно оформлять пропуска при наличии прописки в Свободном. Для прохода КПП необходимо будет предъявить только паспорт, подтверждающий вашу регистрацию по месту жительства/пребывания», – сообщает пресс-служба местной администрации.