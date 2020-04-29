В Приамурье выявили 5 новых случаев COVID-19

В Амурской области выявили еще 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По официальным данным, в регионе диагноз COVID-19 уже у 46 человек.

Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова рассказала в эфире регионального телеканала.

По ее словам, пять человек на сегодня полностью выздоровели, еще одного пациента готовят к выписке. Амур.инфо рассчитывает в ближайшее время опубликовать подробности о новых случаях инфицирования.

Между тем по данным на 28 апреля, опубликованным на сайте регионального правительства, в области был выявлен один новый случай заражения. Заболевший находится в Белогорске.

Актуальная информация на утро 28 апреля выглядела следующим образом: на 28.04.2020 в Приамурье зарегистрирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 6 выписаны, 35 продолжают лечение, из них 3 готовятся к выписке с выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (21 человек), Белогорска (7 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Завитинского района (1 человек).

22 % зараженных – бессимптомное носительство, 42 % - легкая форма, 36 % сопровождаются внебольничной пневмонией. Никто из заболевших не нуждается в подключении к ИВЛ.

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 390 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Всего по данным на 28 апреля в области проведено 10 250 исследований на COVID-19, в т.ч. за последние сутки – 692.

На изоляции по месту жительства находится 329 человек, в изоляторах – 61, в обсерваторе – 0.

«Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидпроцесса. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая, – цитировал портал правительства руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольгу Курганову. – Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста – 11 %».