В Амурском управлении МЧС назначен новый начальник

Указом президента полковник внутренней службы Игорь Смирнов назначен начальником Главного управления МЧС России по Амурской области. С марта 2015 года он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления.

Игорь Смирнов родился в 1975 году в поселке Сеймчан Магаданской области. После окончания школы учился в Благовещенском высшем танковом командном училище. С 1996 по 2004 годы проходил службу в вооруженных силах на территории Дальневосточного округа в должности командира танкового взвода, командира танковой роты, начальника штаба мотострелкового батальона.

С 2004 года Смирнов служит в системе МЧС России: в спасательном центре Хабаровска, Главном управлении МЧС России по Магаданской области. В 2013 году Игорь Викторович закончил Академию Государственной противопожарной службы в Москве. В 2014 году был переведен в Амурскую область на должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области (по антикризисному управлению), с марта 2015 по 19 января 2020 года был первым заместителем начальника ГУ.

Игорь Смирнов принимал участие в ликвидации последствий паводка в 2013 году в Тенькинском районе Магаданской области. В 2014 году участвовал в ликвидации ЧС, связанной с лесными пожарами на территории Амурской области. В 2015 году руководил рабочей группой по координации действий сил и средств при тушении крупных лесных пожаров вблизи населенных пунктов на территории Свободненского района. В 2016 году руководил аварийно-восстановительными работами и принимал непосредственное участие в ликвидации ЧС, вызванных подтоплением населенных пунктов в Серышевском и Селемджинском районах.

В 2016 – 2017 годах Игорь Смирнов руководил аэромобильной группировкой Амурской области и непосредственно принимал участие в ликвидации последствий подтопления на территории Приморского края.

В 2018 году руководил рабочей группой по координации действий сил и средств при тушении крупных лесных пожаров вблизи населенных пунктов на территории Свободненского и Зейского районов Амурской области.

В январе 2019 года руководил работой группировки территориальной подсистемы РСЧС Амурской области, обеспечивающей безопасность на Бурейском водохранилище после схода оползня и перекрытия им русла реки Буреи. Летом прошлого года полковник внутренней службы принимал участие в ликвидации последствий подтопления села Норск Селемджинского района.

Игорь Смирнов неоднократно поощрялся ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщает инстаграм-аккаунт управления.

Как сообщало Амур.инфо, предыдущий руководитель Амурского управления МЧС Матвей Гибадулин в марте 2020 года назначен начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.