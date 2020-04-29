Житель Благовещенска нашел деньги и сдал их в полицию

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что в начале недели в одном из районов областного центра он нашел крупную сумму денежных средств.

Гражданин сдал наличность в полицию.

В настоящий момент полицейские устанавливаю владельца денег. Пока хозяин не объявился, количество утерянных денег, наименование валюты, обстоятельства, и конкретное место находки полицейские не разглашают. Правоохранители просят человека, который несколько дней назад в Благовещенске потерял деньги, незамедлительно обратиться в любой отдел полиции.

В свою очередь полицейские благодарят мужчину, сдавшего чужие деньги для передачи их законному владельцу, за его ответственность и сознательность.