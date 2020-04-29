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29апреля
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сегодня, 14:17 8

Житель Благовещенска нашел деньги и сдал их в полицию

Житель Благовещенска нашел деньги и сдал их в полицию
Фото: twitter.com

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратился местный житель. Мужчина сообщил стражам правопорядка, что в начале недели в одном из районов областного центра он нашел крупную сумму денежных средств.

Гражданин сдал наличность в полицию.

В настоящий момент полицейские устанавливаю владельца денег. Пока хозяин не объявился, количество утерянных денег, наименование валюты, обстоятельства, и конкретное место находки полицейские не разглашают. Правоохранители просят человека, который несколько дней назад в Благовещенске потерял деньги, незамедлительно обратиться в любой отдел полиции.

В свою очередь полицейские благодарят мужчину, сдавшего чужие деньги для передачи их законному владельцу, за его ответственность и сознательность.

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#происшествия

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Комментарии
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  • диванный анналитик

    диванный анналитик
    1 час назад

    красава, деньги счастья не приносят

  • Мы Все

    Мы Все
    56 минут назад

    В 2015 г. нашел крупную сумму денег. Сдал по описи, хозяин умер, через суд родственники получили причитающееся по закону. Спасибо не кто не сказал.

  • Adolf

    Adolf
    50 минут назад

    Последствия коронавируса

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    49 минут назад

    Так и должно быть, не тобою положено не тобою и взято.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    48 минут назад

    Мы Все

    В 2015 г. нашел крупную сумму денег. Сдал по описи, хозяин умер, через суд родственники получили причитающееся по закону. Спасибо не кто не сказал.



    Не когда было))

  • Мапа

    Мапа
    46 минут назад

    диванный анналитик

    красава, деньги счастья не приносят



    Вывод? Эти "товарищи" из списка Форбс, которые нам никакие не товарищи, одни из самых "несчастных" людей!

    https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

  • Мапа

    Мапа
    36 минут назад

    Oldlord



    + "Шефы" из "Бриллиантовой руки" продолжают нас учить, что они "нашли клад" и просто надо "лучше (больше) работать"!

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