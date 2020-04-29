Чемпион России по самбо из Благовещенска расскажет, как стать чемпионом

Отдел молодёжной политики минобранауки Амурской области совместно с отделом по делам молодежи администрации Благовещенска и центром «Выбор» открывают сезон 2020 федерального проекта «Диалоги на равных» в онлайн режиме. В рамках проекта пройдут онлайн встречи молодежи с известными людьми из мира спорта, культуры и бизнеса.

Первый диалог в формате прямого эфира состоится 30 апреля в 15:00. Спикер – чемпион России по самбо, мастер спорта России международного класса Самвел Казарян. Тема – «Как стать чемпионом». Об этом сообщает молодежный центр «Выбор» в своем Инстаграме.

Участники диалога смогут обсудить не только тему спорта, в ходе беседы допускаются вопросы из любой области жизни. Автор самого интересного вопроса получит приз, сообщается в аккаунте центра.