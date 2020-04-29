Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

Чемпион России по самбо из Благовещенска расскажет, как стать чемпионом

Чемпион России по самбо из Благовещенска расскажет, как стать чемпионом

Отдел молодёжной политики минобранауки Амурской области совместно с отделом по делам молодежи администрации Благовещенска и центром «Выбор» открывают сезон 2020 федерального проекта «Диалоги на равных» в онлайн режиме. В рамках проекта пройдут онлайн встречи молодежи с известными людьми из мира спорта, культуры и бизнеса.

Первый диалог в формате прямого эфира состоится 30 апреля в 15:00. Спикер – чемпион России по самбо, мастер спорта России международного класса Самвел Казарян. Тема – «Как стать чемпионом». Об этом сообщает молодежный центр «Выбор» в своем Инстаграме.

Участники диалога смогут обсудить не только тему спорта, в ходе беседы допускаются вопросы из любой области жизни. Автор самого интересного вопроса получит приз, сообщается в аккаунте центра.

Просмотров всего: 843

#спорт

распечатать


Спорт

Благовещенские каратисты начали онлайн-турнир
Спорт

Майские спортивные состязания в Приамурье перенесли на осень
Спорт 1

Благовещенцы в честь 9 Мая пробегут 1 945 «победных километров»
Общество 1

Амурские власти обсуждают строительство областного врачебно-физкультурного диспансера
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь