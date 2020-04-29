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29апреля
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сегодня, 13:34 6

В Благовещенске исчезла остановка у кондитерской фабрики

В Благовещенске исчезла остановка у кондитерской фабрики
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске убрали знак «Место остановки автобуса» на перекрестке улиц Ленина – Лазо. В редакцию Амур.инфо обратился водитель автобуса с сообщением, что на водителей, которые высаживают пассажиров в этом районе составляют акт.

Исчезновение дорожного знака напротив фабрики «Зея» заметили 28 апреля. Водители утверждают, что здесь всегда останавливались автобусы, а теперь нарушителей задерживают.

«Основная масса людей едет до этой остановки, – объяснил водитель. – Но никто не предупредил, просто приехали, сняли знак молча. Теперь транспортная инспекция тормозит автобусы, которые останавливаются, и выписывает акты. В транспортной инспекции мне пояснили, что штрафы пока никто не выписывает. Но на основании актов, я уверен, что штрафы будут выписаны. Хотя сейчас перевозчикам и так нелегко».

Район пересечения улиц Ленина и Лазо – это один из так называемых спальных районов областного центра, застроенный многоэтажными жилыми домами. Также рядом с ликвидированной остановкой располагается известная конфетная фабрика.

«Здесь всегда очень много пассажиров выходит, до Лазо всегда все едут, – рассказывает водитель автобуса. – Меня предупредил мой работодатель, что останавливаться нельзя, я тоже делаю объявление пассажирам. Многие возмущаются. На одном рейсе ехала женщина с ребенком маленьким, с пакетами, представляете, каково ей было потом пешком возвращаться».

Ближайшие остановки, на которых могут безнаказанно останавливаться автобусы по пути из центра города в район Первомайского парка, находятся на улице Чайковского и на Краснофлотской («Торговый порт»).

В онлайн-картах Благовещенска остановка на Лазо существует, как указывается в справочниках, здесь проходят маршруты автобусов № 9, 11 и 12.

В администрации Благовещенска на запрос Амур.инфо пояснили, что дорожный знак на Лазо демонтировали по предписанию ГИБДД. В проекте организации дорожного движения остановочный пункт в указанном месте не обозначен, при этом в паспорте маршрута и в реестре маршрутов указанный остановочный пункт есть.

«На комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города 24 апреля был рассмотрен данный вопрос и принято следующее решение:

1. Внести в проект организации дорожного движения Благовещенска изменения и утвердить остановочный пункт по улице Лазо;

2. МКУ ГСТК установить дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса»;

3. Обустройство остановочного пункта выполнить по мере выделения бюджетных средств на указанные цели», – говорится в ответе мэрии.

В администрации добавили, что остановка на Лазо заработает в ближайшее время.

Кроме этого, решается вопрос об организации остановочных пунктов по улице Воронкова. Как сообщало Амур.инфо, от улиц Кантемирова до Студенческой закрыли две автобусные остановки. Они были установлены с момента запуска автобусов «24» и «25». Как пояснили городские власти, в этом году дополнительный остановочный пункт будет оборудован в районе пересечения с улицей Студенческой.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Я так понимаю в городе творится хаос.

  • Gallardo

    Gallardo
    1 час назад

    То есть была остановка. Потом сняли знак - нет остановки. Решили снова повесить знак. Есть остановка. НО ТЕПЕРЬ необходимо выделить бюджетные деньги на обустройство?!

  • Sanches

    Sanches
    1 час назад

    Других проблем с дорожным движением в городе нет? Почему бы транспортной инспекции совместно с ГИБДД не обратить внимание на остановку марщрута №12 Шевченко-Амурская, где много лет водители устраивают парковку несмотря на знаки и пассажиров. Просто ставят поперек остановки машины и никому нет дела ни до правил ПДД, ни до безопасности людей.

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад



    В проекте организации дорожного движения остановочный пункт в указанном месте не обозначен, при этом в паспорте маршрута и в реестре маршрутов указанный остановочный пункт есть.



    А какое должностное чудо утверждало и согласовывало паспорт и реестр маршрута?

  • Tuxa20

    Tuxa20
    28 минут назад

    Gallardo 45 минут назад

    То есть была остановка. Потом сняли знак - нет остановки. Решили снова повесить знак. Есть остановка. НО ТЕПЕРЬ необходимо выделить бюджетные деньги на обустройство?!

    ++++++ Хороший вопрос!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    9 минут назад

    Тратят деньги как им надо,всю жизнь,была остановка,убрали,а теперь снова хотят поставить,это как называется???????????????????

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