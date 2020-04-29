В Приамурье продлили прием документов от подтопленцев до 1 июня

В Приамурье продолжается работа с гражданами, пострадавшими от паводка 2019 года. Дата приема документов от подтопленцев продлена до 1 июня. На сегодняшний день подтверждено общее количество пострадавших и утраченных в Приамурье в результате ЧС прошлого года жилых помещений – 948 (из них 327 признаны утраченными; 621 требует проведения капитального ремонта).

О том, как решается жилищный вопрос пострадавших от паводка, шла речь на очередном заседании правительства области. Глава региона Василий Орлов держит его на личном контроле: «Работа предстоит еще большая, и до конца 2020 года всё должно быть сделано».

Как сообщила министр соцзащиты населения Наталья Киселёва, в прошлом году на приобретение, строительство и ремонт жилья были направлены средства в объеме 459,3 миллиона рублей. В отношении 465 жилых помещений вынесены положительные решения и средства перечислены на специальные счета пострадавших граждан: 163 – на приобретение жилья (372,9 миллиона рублей), 302 – на проведение капитального ремонта (86,4 миллиона рублей).

Что касается оставшихся на 2020 год 483-х жилых помещений,по данным межведомственных комиссии, 164 из них признаны непригодными для проживания (утрата), 319 требуют проведения капремонта.

На сегодняшний день по 182 пакетам документов приняты положительные решения, граждане включены в списки, которые направлены в минстрой Амурской области (71 – на приобретение, 111 – на капитальный ремонт). По еще 99 пакетам документов готовятся личные дела для рассмотрения на очередном заседании комиссии, в ближайшее время по ним будут также приняты решения.

На заседании был поднят вопрос, касающийся заключения новых или повторных актов обследования жилья. Дело в том, что некоторые пострадавшие граждане выразили желание получить повторные акты обследования своих домов – чтобы помещения, признанные в прошлом году лишь поврежденными, могли считаться полностью утраченными. Сегодня эти акты заключают муниципалитеты, и в спорных моментах именно они будут вынуждены нести ответственность. Для окончательной и независимой оценки жилья было предложено привлечь экспертные организации, либо суды для вынесения решения – губернатор поручил проработать механизм рабочей группе, в которую помимо минсоцзащиты области должны войти другие ведомства, в том числе минстрой и минюст.