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29апреля
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сегодня, 13:35 15

Амурские парламентарии объяснили свои «нулевые» декларации о доходах

Амурские парламентарии объяснили свои «нулевые» декларации о доходах

Депутаты Законодательного собрания Приамурья Андрей Домашенкин и Владимир Рокосей прокомментировали, почему в своих декларациях о доходах за 2019 год они указали, что совсем не имели дохода.

«Да, я подал "нулевую" декларацию о доходах за прошлый год. Это связано с тем, что я являюсь гендиректором компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации. Все имущество, которое есть у меня в собственности, включая автомобили, было приобретено ранее, когда фирма еще была действующей и приносила доход. В настоящее время у меня другое место работы. Я сейчас говорю не про депутатскую деятельность, здесь я тружусь на безвозмездной основе. Поэтому моя декларация в следующем году будет заметно отличаться от этой», – пояснил Андрей Домашенкин.

Его коллега Владимир Рокосей отсутствие дохода за 2019 год прокомментировал коротко: «Это связано с тем, что я безработный».

Как сообщало Амур.инфо, депутаты Законодательного собрания Амурской области и члены их семей отчитались о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Два депутата из 36 указали, что в прошедшем году у них не было никаких доходов.

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#заксобрание #финансы

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Хорошо у нас едят безработные!) Видать, пособие по безработице приличное!)))

  • ПаВ134679

    ПаВ134679
    1 час назад

    раз безработный - значит либо тунеядец, либо ничего не умеешь и нафиг ты не нужен на такой должности.

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Нужно как то помочь депутатам, они ведь тоже кушать хотят

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Смешные оправдания. Иждивенцы своих жен!!!

    Жмоты, сами налоги не хотят платить, а с обывателя своими законами готовы три шкуры содрать.

  • titan28

    titan28
    1 час назад

    домашенкин бы не позорился показал бы тыщ 250 дохода, машину бы какую бы продал хотя б, вы спросите почему ликвидируется предыдущая его контора? и как ликвидируется? какие многомилионные долги остануться не выплачены и кому после этой ликвидации или нет?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Вообще интересная информация. Вроде ты владелец спортивного клуба, но это зарегистрировано как некоммерческая организация. Доходов нет, зарплаты нет, налоги не платятся, но ты в шоколаде.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    "Ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам: 9 527 189.19 руб."

    И это чудо является депутатом?

    Только о фейке тут не надо меня грузить. Данная информация в общем доступе на сайте УФССП России по Амурской области

  • диванный анналитик

    диванный анналитик
    34 минуты назад

    Tуман

    "Ущерб, причиненный преступлением физическим или юридическим лицам: 9 527 189.19 руб."

    И это чудо является депутатом?

    Только о фейке тут не надо меня грузить. Данная информация в общем доступе на сайте УФССП России по Амурской области



    интересно а ЕДРО проверяет своих кандидатов перед вступлением?

  • Демидыч

    Демидыч
    31 минута назад

    кандидаты ЕР за своё депутатство вносят в фонд партии по 10 миллионов

  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    диванный анналитик

    интересно а ЕДРО проверяет своих кандидатов перед вступлением?



    Анускопом

  • Oldlord

    Oldlord
    29 минут назад



    Владимир Рокосей отсутствие дохода за 2019 год прокомментировал коротко: «Это связано с тем, что я безработный».



    Альфонс?

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    Демидыч

    кандидаты ЕР за своё депутатство вносят в фонд партии по 10 миллионов



    Есть доказательства или опять клевещешь?

  • Демидыч

    Демидыч
    21 минута назад

    слухи полнят область-да и сами депутаны от ЕР не молчат

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Демидыч

    слухи полнят область



  • Демидыч

    Демидыч
    6 минут назад

    Лорд вы так много писали про три копейки Труша-и как то скромно молчите о нулевых доходах-случайность?не думаю-явно заказуха

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