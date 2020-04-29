Амурские парламентарии объяснили свои «нулевые» декларации о доходах

Депутаты Законодательного собрания Приамурья Андрей Домашенкин и Владимир Рокосей прокомментировали, почему в своих декларациях о доходах за 2019 год они указали, что совсем не имели дохода.

«Да, я подал "нулевую" декларацию о доходах за прошлый год. Это связано с тем, что я являюсь гендиректором компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации. Все имущество, которое есть у меня в собственности, включая автомобили, было приобретено ранее, когда фирма еще была действующей и приносила доход. В настоящее время у меня другое место работы. Я сейчас говорю не про депутатскую деятельность, здесь я тружусь на безвозмездной основе. Поэтому моя декларация в следующем году будет заметно отличаться от этой», – пояснил Андрей Домашенкин.

Его коллега Владимир Рокосей отсутствие дохода за 2019 год прокомментировал коротко: «Это связано с тем, что я безработный».

Как сообщало Амур.инфо, депутаты Законодательного собрания Амурской области и члены их семей отчитались о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Два депутата из 36 указали, что в прошедшем году у них не было никаких доходов.