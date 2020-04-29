10 потушили, 8 еще действуют: ситуация с природными пожарами в Приамурье

За два дня 28 и 29 апреля (по данным на 10.30 утра) на территории Амурской области ликвидировано 10 природных пожаров. 8 очагов возгорания все еще остаются действующими.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона 7 природных пожаров в Тындинском, Зейском, Ромненском и Свободненском районах потушили 28 апреля. Четыре пожара были потушены в день обнаружения. На возгораниях работало 127 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, десоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Огнем пройден 981 гектар. Угрозы населенным пунктам не было.

По состоянию на 10.30 29 апреля в Приамурье ликвидировано еще 3 природных пожара на площади 63 гектар. Пламя бушевало в Бурейском, Архаринском, Свободненском районах. Угрозы населенным пунктам не было. На возгорании работали 4 парашютиста и 7 десантников Амурской авиабазы, 39 сотрудников лесоохраны, 17 сотрудников противопожарной службы области.

Четыре пожара в Тындинском, Сковородинском, Бурейском районах локализовано. На них работают 162 человека лесопожарной группировки. Задействовано 22 единицы техники.

По данным на 29 апреля, действующими остаются 8 пожаров в Магдагачинском, Шимановском, Мазановском и Архаринском районах. Огнем пройдено 613 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня задействовано 157 сотрудников Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, 40 единиц техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», на территории области определены классы пожарной опасности. Второй класс пожарной опасности действует в Селемджинском и Тамбовском районах, 3 класс – в Архаринском, Бурейском, Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Сковородинском, Серышевском, Тындинском и Шимановском районах.