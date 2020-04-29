Амурчанам, застрявшим в Хэйхэ, предложили улететь в Россию на самолете из Шанхая

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Российских граждан и в том числе жителей Благовещенска, которые по-прежнему остаются в КНР, может вывезти специальный авиарейс Шанхай-Владивосток. Планировалось, что самолет прибудет в Приморский край 30 апреля, однако вылет перенесли на 2 мая.

Как сообщается на сайте авиакомпании "Аврора", данный рейс организуется в целях возвращения российских граждан на территорию России и будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и авиационных властей Китая. С 27 марта Россия приостановила международное воздушное сообщение.

«Рейс из Шанхая перенесен на 2 мая. Ожидается, что самолет прибудет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск). Пассажирам после прибытия в Россию предстоит двухнедельный карантин в обсерваторах или в своем жилье», — приводит ТАСС информацию пресс-службы перевозчика.

Известно, что вылететь в Россию этим вывозным рейсом предложили и амурчанам, которые уже три недели находятся в Хэйхэ. Как сообщало Амур. инфо, в ожидании помощи и открытия временного коридора в Хэйхэ остаются двое мужчин и девушка с маленьким ребенком. Они рассчитывали преодолеть границу именно здесь, где города двух стран разделяют буквально 700 метров.

Сегодня отец девушки сообщил в редакцию, что амурчанам поступило предложение улететь в Россию из Шанхая. Для этого им вновь придется преодолеть почти 4, 5 тысячи километров. Подробнее историю благовещенцев можно прочитать в материале на Амур.life.