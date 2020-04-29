Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:44 6

Амурчанам, застрявшим в Хэйхэ, предложили улететь в Россию на самолете из Шанхая

Амурчанам, застрявшим в Хэйхэ, предложили улететь в Россию на самолете из Шанхая
Фото: https://www.flyaurora.ru/

Российских граждан и в том числе жителей Благовещенска, которые по-прежнему остаются в КНР, может вывезти специальный авиарейс Шанхай-Владивосток. Планировалось, что самолет прибудет в Приморский край 30 апреля, однако вылет перенесли на 2 мая.

Как сообщается на сайте авиакомпании "Аврора", данный рейс организуется в целях возвращения российских граждан на территорию России и будет выполнен после получения соответствующих разрешений от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и авиационных властей Китая. С 27 марта Россия приостановила международное воздушное сообщение.

«Рейс из Шанхая перенесен на 2 мая. Ожидается, что самолет прибудет во Владивосток в 19.00 (12.00 мск). Пассажирам после прибытия в Россию предстоит двухнедельный карантин в обсерваторах или в своем жилье», — приводит ТАСС информацию пресс-службы перевозчика.

Известно, что вылететь в Россию этим вывозным рейсом предложили и амурчанам, которые уже три недели находятся в Хэйхэ. Как сообщало Амур. инфо, в ожидании помощи и открытия временного коридора в Хэйхэ остаются двое мужчин и девушка с маленьким ребенком. Они рассчитывали преодолеть границу именно здесь, где города двух стран разделяют буквально 700 метров.

Сегодня отец девушки сообщил в редакцию, что амурчанам поступило предложение улететь в Россию из Шанхая. Для этого им вновь придется преодолеть почти 4, 5 тысячи километров. Подробнее историю благовещенцев можно прочитать в материале на Амур.life.

Просмотров всего: 1147

#Китай #коронавирус #помощь

распечатать

Фотогалерея

Коронавирус

Амурчане стали чаще оплачивать коммунальные платежи на дому через почтальонов
Общество 5

В Москве за сутки умерло рекордное количество заболевших коронавирусом
Общество

Амурские бизнесмены объединяются, чтобы подарить ветеранам праздник

Общество 7

Мост через Амур получит разрешение на ввод в эксплуатацию в мае
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Лучше так,чем никак,но это их желание.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    я бы сгонял в Шанхай на пару дней)

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Специально посмотрел стоимость авиабилета Хейхе-Шанхай на 1 мая - 13146 руб. Ничего страшного.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Bender

    Специально посмотрел стоимость авиабилета Хейхе-Шанхай на 1 мая - 13146 руб. Ничего страшного.



    хм... странно... не бывает таких цен, по-моему, обычно где-то вдвое дороже.

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Nabivachev

    Bender

    Специально посмотрел стоимость авиабилета Хейхе-Шанхай на 1 мая - 13146 руб. Ничего страшного.



    хм... странно... не бывает таких цен, по-моему, обычно где-то вдвое дороже.



    На скайсканере

  • marisa

    marisa
    1 час назад

    Надо только будет на карантине 2 недели посидеть, что бы в шанхай попасть

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь