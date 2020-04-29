Пожарные ликвидировали пал в окрестностях села Владимировка (видео)

Пожарные временного поста, прибывшие из Благовещенска в село Усть-Ивановка Благовещенского района, совместно с пожарными ПЧ-41 и добровольцами, оперативно ликвидировали возгорание сухой травы в районе села Владимировка Благовещенского района. Пожарно-спасательная группировка не допустила распространения огня на садовые домики и хозяйственные постройки в условиях сухой и ветреной погоды.

Пост был выставлен для усиления защиты населенных пунктов Благовещенского района с 28 апреля. В настоящее время введены ограничения по передвижению транспорта по автомобильному мосту через реку Зею. В случае возникновения пожара тяжёлая специализированная техника пожарных формирований города не сможет проехать по мосту и оказать помощь огнеборцам Благовещенского района.

«В превентивных целях руководством Главного управления МЧС России по Амурской области было принято решение о создании временного пожарного поста на базе ПЧ-41 в селе Усть-Ивановка. Ежедневно на дежурство заступают огнеборцы пожарно-спасательной части №12, спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России, всего 10 человек личного состава и две единицы спецтехники», – сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в Приамурье выставлено 14 временных пожарных постов, 4 патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам и 2 патрульно-маневренные группы Амурского филиала ДПРПСО МЧС России, на которых 68 пожарных, 14 государственных инспекторов ГИМС, 10 спасателей Амурского филиала ДВРПСО и 18 единиц техники несут ежесуточное дежурство. Временные пожарные посты организованы в 10 муниципальных образованиях Амурской области (Архаринский, Благовещенский, Магдагачинский, Серышевский, Сковородинский, Бурейский, Белогорский, Свободненский, Шимановский и Мазановский районы). Основная задача временных пожарных постов - защита населенных пунктов от пожаров и палов.

В случае возникновения пожара связываться по телефонам:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных