Амурчане стали чаще оплачивать коммунальные платежи на дому через почтальонов

Почта России в условиях действия режима самоизоляции увеличила предоставление услуг на дому. В апреле дальневосточные почтальоны приняли более 191 тысячи платежей, что на 15 % больше, чем в марте.

«Благодаря простому в использовании мобильному почтово-кассовому терминалу мы смогли уделить особое внимание пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, оказывая востребованный сервис на дому», — рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

Для того, чтобы максимально защитить людей старшего поколения от лишних контактов в общественных местах, у Почты России есть современные технические решения. Мобильный почтово-кассовый терминал состоит из кассового аппарата и служебного смартфона с установленным приложением Почты России. Почтальон его использует для приема платежей за услуги стационарной и сотовой связи, ЖКХ, электроэнергии, для расчетов за товары народного потребления, услуги детских садов и образовательных учреждений. В подтверждение оплаты клиенту сразу выдается кассовый чек. Оплатой услуг через мобильный терминал постоянно пользуются пожилые люди, а также жители сел, где почтальон оказывает почтовые и финансовые услуги.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России просит воздержаться от посещения почтовых отделений и пользоваться дистанционными сервисами. Обслуживание пенсионеров на дому проводится по графику доставки пенсий и социальных пособий. Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России или в мобильном приложении.

В состав макрорегиона Дальний Восток Почты России входят 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская область. В почтовой отрасли Дальневосточного макрорегиона трудятся 17,5 тысяч человек, из них 3,6 тысяч операторов почтовой связи и 4,8 тысяч почтальонов.