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29апреля
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сегодня, 12:25 0

В Тынде преобразится главная улица

В Тынде преобразится главная улица
Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья объявили торги на производство проектной документации для капитального ремонта главной улицы города – Красной Пресни. Улица протяженностью около двух километров будет полностью реконструирована.

На всем протяжении Красной Пресни от улицы Кирова до федеральной дороги А-360 уложат новый асфальт, обновят тротуары, обустроят водоотводные канавы и установят освещение. Также в планах сделать на Красной Пресне велодорожку. Эти работы планируется выполнить за счет федерального бюджета. Работы по замене дорожного покрытия, укладке тротуарной плитки и благоустройству начнутся весной 2021 года.

Проектно-изыскательские работы на Красной Пресне пойдут летом текущего года. Для максимально качественного ремонта дорожного полотна изыскателям предстоит серьезно изучить состояние городского коллектора, пролегающего, в том числе, под главной городской улицей.

Разработка проектной документации будет реализована за счет средств, выделенных правительством Амурской области. Победитель-подрядчик будет определен после 12 мая, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#строительство #Тында

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