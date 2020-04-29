В Тынде преобразится главная улица

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья объявили торги на производство проектной документации для капитального ремонта главной улицы города – Красной Пресни. Улица протяженностью около двух километров будет полностью реконструирована.

На всем протяжении Красной Пресни от улицы Кирова до федеральной дороги А-360 уложат новый асфальт, обновят тротуары, обустроят водоотводные канавы и установят освещение. Также в планах сделать на Красной Пресне велодорожку. Эти работы планируется выполнить за счет федерального бюджета. Работы по замене дорожного покрытия, укладке тротуарной плитки и благоустройству начнутся весной 2021 года.

Проектно-изыскательские работы на Красной Пресне пойдут летом текущего года. Для максимально качественного ремонта дорожного полотна изыскателям предстоит серьезно изучить состояние городского коллектора, пролегающего, в том числе, под главной городской улицей.

Разработка проектной документации будет реализована за счет средств, выделенных правительством Амурской области. Победитель-подрядчик будет определен после 12 мая, сообщает пресс-служба администрации Тынды.