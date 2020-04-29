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29апреля
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сегодня, 12:12 7

В Москве за сутки умерло рекордное количество заболевших коронавирусом

В Москве за сутки умерло рекордное количество заболевших коронавирусом
Фото: pixabay.com

За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Это максимальное количество смертей, зафиксированное за сутки в столице. Накануне в Москве зафиксировали 44 смерти за сутки, 26 апреля умер 31 человек, 25 апреля – 38 человек, 24 апреля – 41 человек, 23 апреля – 37 человек.

С учетом новых случаев общий уровень смертности больных с коронавирусом в Москве достиг 546.

По данным оперштаба, в Москве с начала пандемии коронавируса было выявлено 48 426 людей с коронавирусом, из них сейчас проходят лечение 43 817. При этом 4 130 людей вылечились от заражения инфекцией.

Москва остается лидером среди регионов по числу заражений и смертей: на долю столицы приходится больше половины от общероссийского количества выявленных случаев инфицирования и более половины умерших.

В понедельник, 27 апреля, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о росте числа госпитализаций больных с пневмонией на 70% за последнюю неделю. По ее словам, такой динамичный рост не может не вызывать определенную тревогу, пишет РБК.

Ракова также сообщила, что в ближайшие дни власти намерены расширить коечный фонд больниц, которые принимают пациентов с COVID-19, до 27-28 тысяч коек (сейчас он составляет 20 тысяч коек).

Из-за роста числа зараженных мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 11 мая. Глава столицы сделал это после того, как президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней на тот же срок. По словам президента, Россия оказалась перед самым напряженным этапом борьбы с пандемией и необходимо добиться того, чтобы волна заражений пошла на спад.

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#жизнь #коронавирус

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Коронавирус

В Приамурье выявили 5 новых случаев COVID-19

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Если в Москве за сутки столько умирает,с медициной на высоком уровне,что ждать в регионах,хоть бы пронесло.Конечно меньше,чем в Америке и др.странах,но хотелось бы,чтоб никто не умирал...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    Стабильность - люди продолжают умирать от ковида.

  • freeslim

    freeslim
    2 часа назад

    Зато ограничения по covid-19 уже планируют снимать с 12 мая

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    А то мы не знаем, что люди гибнут в авариях, а в статистику данные смертельные случаи попалают как от коронавируса.

    Этим отчетам уже никто не верит.

    Что бы спасти Россию, нужно сжечь Москву - эти слова великого полководца М.И. Кутузова сейчас очень актуальны.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Не пойму царя, который по TV заявил, что удалось затормозить распространение эпидемии. Если 26.04. был прирост 6331 человек, а 28.04. уже 6411. Как так то?

  • Модератор

    Модератор
    55 минут назад

    Kadet_84

    Не пойму царя, который по TV заявил, что удалось затормозить распространение эпидемии. Если 26.04. был прирост 6331 человек, а 28.04. уже 6411. Как так то?



    Затормозить темп, с которой бы она развивалась без этих мер

    Факт, что распространение шло бы быстрее. А вот насколько быстрее вряд ли кто-то скажет точно...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    8 минут назад

    Kadet_84

    Не пойму царя, который по TV заявил, что удалось затормозить распространение эпидемии. Если 26.04. был прирост 6331 человек, а 28.04. уже 6411. Как так то?



    понять легко "царя". Темп прироста измеряется в процентах. Прирост в 7-8% вполне приемлем. Это нормальный темп прироста при эпидемии. А вот взрывной темп прироста в 30-40 процентов - это настоящий капец. Больницы захлебнутся. И мы фсе умрём (((

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