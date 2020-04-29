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29апреля
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сегодня, 11:57 0

В России актуализировали список недействительных паспортов

В России актуализировали список недействительных паспортов
Фото: Амур.инфо

В России указом президента признаны действительными паспорта граждан РФ, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. В настоящее время проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов.

Такая информация появилась после того, как в ряде СМИ и на интернет-ресурсах были опубликованы материалы, где выражалась обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан Российской Федерации с продленным сроком действия.

Помимо этого обеспечена актуализация списка недействительных российских паспортов, размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том числе кредитные организации, сообщает амурское УМВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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#российская власть

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