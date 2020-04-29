СМИ: Сергей Жигунов бросил жену и живет с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов тщательно скрывает свою личную жизнь. Два раза актер женился на актрисе Вере Новиковой. Первый раз пара рассталась после романа Жигунова с Анастасией Заворотнюк, но позже Вера и Сергей помирились. Теперь же Жигунов, похоже, вновь ушел к другой женщине, похожей на Анастасию Заворотнюк, Виктории Ворожбит.

Как сообщает «Комсомольская правда», Сергей Жигунов никогда не афиширует свою личную жизнь. Он не дает комментарии, а если во время интервью ушлые светские хроникеры пытаются разведать у знаменитого актера какие-то детали, не имеющие отношения к творчеству, Сергей Викторович может внезапно прервать беседу, подняться и уйти.

Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Говорят, у Жигунова новый роман с Викторией Ворожбит. Женщина является «копией Заворотнюк», на которой Сергей был готов жениться.

Первые слухи о возможной связи Жигунова и Ворожбит всплыли в прессе в начале 2020 года. Именно тогда появились подробности их знакомства. В 2018 году Сергей и Виктория впервые увиделись во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.

Поклонники помнят, как актер сбежал от законной супруги к Заворотнюк после 22 лет брака, а после скандального расставания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» все же вернулся к Вере Новиковой и даже снова на ней женился. Но, кажется, теперь артист настроен более решительно. Пользователи соцсетей уверены, что Жигунов съехался с Ворожбит. Фанаты внимательно изучили аккаунты в Инстаграме Сергея и Виктории и обратили внимание, что оба выкладывают фото с одной геолокацией (Усадьба Абрамцево в Подмосковье), кадры похожих интерьеров, а главное – снимки кота по кличке Самсон (или Пыня).

Так, 30 января Ворожбит разместила в блоге снимок кота, лежащего на ковре на фоне новогодней елки.

А ранее, 25 января, в блоге Жигунова появилось похожее фото – такой же кот лежит на точно таком же ковре на фоне новогодней елки.

В этот раз актер не стал указывать кличку кота. Но на другом фото он подписал домашнего питомца: «Что-то давно тут кота не было», добавив хештеги #самоизоляция, #Самсон, #Пыня, #Абрамцево.

Кроме кота Жигунов и Ворожбит публикуют и снимки зданий, расположенной на участке. С разницей в три дня фотографии были размещены в блогах Виктории и Сергея.