Амурские бизнесмены объединяются, чтобы подарить ветеранам праздник

Из-за пандемии коронавируса 9 мая в Амурской области не будут проводить торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Благовещенские предприниматели решили объединиться, чтобы подарить праздник ветеранам, которые находятся на самоизоляции и не смогут принять поздравления, подарки и гостей.

Некоторых бизнесменов на такой поступок вдохновил фильм амурских журналистов «Один день. Как живут ветераны». В нем участники войны рассказывают о том, что зачастую им не хватает простого – внимания и человеческого отношения.

«Фильм напомнил нам, как важно помнить о тех, кто не боялся отдать жизнь», – рассказывает амурский предприниматель.

После просмотра, благовещенцы связались с авторами фильма и передали для постояльцев в дом для одиноких престарелых медицинские маски. Сейчас предприниматели объединяются, чтобы купить подарки для ветеранов.

«У каждого из нас есть или были любимые бабушки и дедушки. Пожилые люди нуждаются в нашем внимании. Тем более те, кому мы обязаны всем, что сейчас имеем. Для нас это немного – выделить несколько часов своего времени из круговорота дел. Но это возможность поблагодарить наших ветеранов. Мы ещё в школе приходили к ветеранам в гости. Только тогда мы могли сказать им спасибо, увидеть , как человеку приятно и ценно внимание. Сейчас такой возможности нет из-за вируса, от чего ситуация ещё сложнее, потому что многие ветераны ждут в этот день гостей и поздравлений. Важно не то, что мы можем им подарить, а то, что мы помним и ценим», – рассказывают владельцы благовещенского мехового магазина Юлия Коршунова и Яна Ямашева.

Передавать подарки будут организованно – через родственников, волонтеров и представителей районных администраций. Добровольцы будут работать в перчатках и масках. Ветераны относятся к группе риска по коронавирусу, поэтому благовещенцы не будут поздравлять их лично. Что войдет в подарок, предприниматели пока не решили, но рассказали, что это будут не только продуктовые наборы.

«К нам присоединились уже несколько бизнесменов, и теперь мы уже совместно обдумываем варианты подарков. Скажу честно, это приятные хлопоты. Про кризис во время пандемии можно говорить много и долго, всех он коснулся, и это, безусловно, неприятно. Но где бизнес и где подарки ветеранам, которых осталось не так много. Эти люди нас не бросили, а обеспечили достойную жизнь. То, что делаем мы сегодня, это мелочь по сравнению с тем, что они сделали для нас. Если у других предпринимателей есть желание присоединиться и подарить чуточку тепла нашим ветеранам, то они могут связаться с нами», – рассказывает Юлия.

Телефон для связи 8-914-382-42-62 (Юлия).