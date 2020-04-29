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Подозреваемого в стрельбе по охраннику в Благовещенске заключили под стражу на 2 месяца

Подозреваемого в стрельбе по охраннику в Благовещенске заключили под стражу на 2 месяца

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, задержанный мужчина, находясь в помещении магазина на ул. Театральная, произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета в голову и туловище охранника, однако свой преступный умысел не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Прокурор поддержал ходатайство. Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать более мягкую меру пресечения.

По информации суда, мужчина подозревается в совершении умышленного, особо тяжкого преступления против жизни человека. В деле имеются сведения о его склонности к противоправному поведению. Кроме того, у него отсутствуют прочные социальные связи. Указанные обстоятельства дают суду достаточные основания считать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью. ⠀⠀

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Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). ⠀⠀ По версии следствия, он, находясь в помещении магазина на ул. Театральная, произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета в голову и туловище охранника, однако свой преступный умысел не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Прокурор поддержал ходатайство. Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать более мягкую меру пресечения. Мужчина подозревается в совершении умышленного, особо тяжкого преступления против жизни человека. В деле имеются сведения о его склонности к противоправному поведению. Кроме того, у него отсутствуют прочные социальные связи. Указанные обстоятельства дают суду достаточные основания считать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью. ⠀⠀ Кроме того, учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, а также первоначальную стадию расследования уголовного дела, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия. Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подозреваемому более мягкой меры пресечения, однако на основании вышеизложенного, исходя из интересов общества, суд считает, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2020 года. #Благовещенскийгородскойсуд

Публикация от Благовещенский городской суд (@blg_sud)

Кроме того, учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, а также первоначальную стадию расследования уголовного дела, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подозреваемому более мягкой меры пресечения, однако на основании вышеизложенного, исходя из интересов общества, суд считает, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, задержанному мужчине 44 года. Это местный житель, который ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его подозревают в причинении огнестрельных ранений охраннику супермаркета. Происшествие со стрельбой произошло в Благовещенске 26 апреля.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    "... Это местный житель, который ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью..." Данное обстоятельство, в очередной раз подтверждает факт необходимости ужесточения требований к продаже травматического оружия.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    А каковы мотивы покушения именно на этого охранника?

    И причем здесь покушение на убийство? Он стрелял с травмата, заведомо зная, что из него можно убить только если стрелять близко к жизненно важным органам (голова, глаза и пр.). Может он его просто хотел травмировать.

  • Агнета

    Агнета
    2 часа назад

    ПшёлТы

    А каковы мотивы покушения именно на этого охранника? И причем здесь покушение на убийство? Он стрелял с травмата, заведомо зная, что из него можно убить только если стрелять близко к жизненно важным органам (голова, глаза и пр.). Может он его просто хотел травмировать.



    Ранее неоднократно судимый, в том числе и за телесные повреждения. Этим, собственно, все и сказано. Психопат вульгарис. Таким ан масс реальные мотивы без надобности. Они себе свой сами придумают.

    Стрелял? Стрелял. Мог убить? Мог. Следовательно, покушение. А уж чего он там хотел или не хотел - ну, пусть адвокат трудится, доказывает.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    ПшёлТы

    А каковы мотивы покушения именно на этого охранника? И причем здесь покушение на убийство? Он стрелял с травмата, заведомо зная, что из него можно убить только если стрелять близко к жизненно важным органам (голова, глаза и пр.). Может он его просто хотел травмировать.



    "... произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета в ГОЛОВУ и туловище охранника... Это ОРУЖИЕ! С ним шутки плохи и направлять его в сторону человека нельзя!

  • Абрахман

    Абрахман
    2 часа назад

    44 годика ублюдку. Да эту мразь надо по полной под шконку...

  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад



    ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью



    И какого хрена ему выдали разрешение на травмат? Тот, кто выдал, должен нести ответственность за халатность.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Touareg



    ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью



    И какого хрена ему выдали разрешение на травмат? Тот, кто выдал, должен нести ответственность за халатность.



    А может он его "нашёл"?

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    Touareg



    ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью



    И какого хрена ему выдали разрешение на травмат? Тот, кто выдал, должен нести ответственность за халатность.



    Почему выдали? Других "способов" его получить нет?

  • Итфат

    Итфат
    1 час назад

    ПшёлТы

    А каковы мотивы покушения именно на этого охранника? И причем здесь покушение на убийство? Он стрелял с травмата, заведомо зная, что из него можно убить только если стрелять близко к жизненно важным органам (голова, глаза и пр.). Может он его просто хотел травмировать.



    Безусловно, его это оправдывает на 100 процентов. Отпустить и наградить! (сарказм)

    В статье так то написано, что стрелял в т.ч и в голову.

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