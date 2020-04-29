Подозреваемого в стрельбе по охраннику в Благовещенске заключили под стражу на 2 месяца

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По версии следствия, задержанный мужчина, находясь в помещении магазина на ул. Театральная, произвел не менее трех выстрелов из травматического пистолета в голову и туловище охранника, однако свой преступный умысел не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Прокурор поддержал ходатайство. Подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать более мягкую меру пресечения.

По информации суда, мужчина подозревается в совершении умышленного, особо тяжкого преступления против жизни человека. В деле имеются сведения о его склонности к противоправному поведению. Кроме того, у него отсутствуют прочные социальные связи. Указанные обстоятельства дают суду достаточные основания считать, что он, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью. ⠀⠀

Кроме того, учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, а также первоначальную стадию расследования уголовного дела, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подозреваемому более мягкой меры пресечения, однако на основании вышеизложенного, исходя из интересов общества, суд считает, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 июня 2020 года.

Как сообщало Амур.инфо, задержанному мужчине 44 года. Это местный житель, который ранее был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его подозревают в причинении огнестрельных ранений охраннику супермаркета. Происшествие со стрельбой произошло в Благовещенске 26 апреля.