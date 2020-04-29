В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра

В Благовещенске заключили под стражу мужчину, которого подозревают в причинении огнестрельных ранений охраннику торгового центра. Ему вменяется покушение на убийство.

Подозреваемый – 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных уголовным розыском совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области при содействии сотрудников амурского управления Росгвардии.

По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны. С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело принято к производству следственным отделом по городу Благовещенску СУ СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. На основании полученных в ходе предварительного следствия данных деяние подозреваемого квалифицировано по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в супермаркете, расположенном на ул. Театральная, 239. Тогда высказывалось предположение, что конфликт мог произойти из-за маски. По информации сотрудников магазина, охранник сказал мужчине, что тот не сможет пройти в магазин без маски.