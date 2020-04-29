К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Новое правило перестанет действовать, когда кинотеатры снова откроются после пандемии коронавируса.

Об этом сообщила американская Академия киноискусств. Как сообщает РБК, такое происходит впервые за всю историю премии.

Для того, чтобы участвовать в отборе, фильмы должны быть доступны на специальном защищенном сайте киноакадемии в течение 60 дней с момента выхода фильма, а также удовлетворять остальным критериям, говорится в сообщении.

Согласно обычным правилам, фильм должен демонстрироваться в коммерческом кинотеатре Лос-Анжелеса не менее семи дней подряд, причем в день должно быть не менее трех показов. Однако из-за пандемии коронавируса, начиная с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса оказались закрыты.

«Академия поддерживает своих членов и коллег в этот период неопределенности. Мы признаем важность того, чтобы их работу видели, особенно сейчас, когда зрители ценят кинофильмы больше, чем когда-либо», – сказали президент Академии киноискусств Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.

США больше всего пострадали от распространения коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано более 1 миллиона случаев инфицирования, что является абсолютным рекордом среди всех стран. Страна также занимает первое место по уровню смертности – там скончались 58 300 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что ситуация с распространением инфекции в его стране улучшается. В частности, он отметил стабилизацию ситуации с заражением в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне.

В Техасе собираются уже с 1 мая снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам губернатора штата Грега Эбботта, в этот день откроются магазины, кинотеатры, рестораны, торговые центры, музеи и библиотеки. При этом в помещениях смогут одновременно находиться не более 25% посетителей от максимальной загрузки.

В середине мая власти штата планируют разрешить работать парикмахерским, барам и спортзалам.