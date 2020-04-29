Мост через Амур получит разрешение на ввод в эксплуатацию в мае

Автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию планируется получить в мае.

О решении контролирующего органа 29 апреля сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Накануне мы прошли очень важный этап в плане получения документов, необходимых для ввода в эксплуатацию мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ, – цитирует ТАСС Александра Козлова.– Это заключение Ростехнадзора, которое подтверждает, что объект капитального строительства – мостовой переход – соответствует всем требованиям и нормам. Ожидаем, что до середины мая мы получим заключение от Минстроя, которое разрешит вводить мост в эксплуатацию».

Как отметил министр, ситуация с распространением коронавируса не повлияла на завершение работ по мосту. Строительство было закончено уже в конце прошлого года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 миллионов человек, грузов – порядка 6 миллионов тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста более километра, общая протяженность перехода 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве моста Россия и Китай приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка все время откладывалась. Активные работы начались в 2015 году, когда была создана уникальная модель финансирования стройки. Минвостокразвития контролировало все этапы работ.

Китайская и российская части моста были состыкованы 31 мая 2019 года. Мост соединяет село Каникурган Благовещенского района и деревню Чанфа городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.