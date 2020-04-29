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Мост через Амур получит разрешение на ввод в эксплуатацию в мае

Мост через Амур получит разрешение на ввод в эксплуатацию в мае
Фото: Амур.инфо

Автомобильный мост через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ получил положительное заключение Ростехнадзора. Разрешение на ввод моста в эксплуатацию планируется получить в мае.

О решении контролирующего органа 29 апреля сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«Накануне мы прошли очень важный этап в плане получения документов, необходимых для ввода в эксплуатацию мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ, – цитирует ТАСС Александра Козлова.– Это заключение Ростехнадзора, которое подтверждает, что объект капитального строительства – мостовой переход – соответствует всем требованиям и нормам. Ожидаем, что до середины мая мы получим заключение от Минстроя, которое разрешит вводить мост в эксплуатацию».

Как отметил министр, ситуация с распространением коронавируса не повлияла на завершение работ по мосту. Строительство было закончено уже в конце прошлого года. Еще несколько месяцев понадобилось на оформление документов, чтобы сдать мост в эксплуатацию и поставить его на баланс Амурской области. Оно велось в электронном формате, поэтому не было прервано пандемией.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 миллионов человек, грузов – порядка 6 миллионов тонн (или почти 300 тысяч автомобилей). Длина самого моста более километра, общая протяженность перехода 20 километров, в нее входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Как сообщало Амур.инфо, решение о строительстве моста Россия и Китай приняли еще в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка все время откладывалась. Активные работы начались в 2015 году, когда была создана уникальная модель финансирования стройки. Минвостокразвития контролировало все этапы работ.

Китайская и российская части моста были состыкованы 31 мая 2019 года. Мост соединяет село Каникурган Благовещенского района и деревню Чанфа городского округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    52 минуты назад

    Толку то теперь с этого моста через Амур, если мост через Зею не позволяет проход грузового транспорта.

  • кержак

    кержак
    37 минут назад

    ...а вот и новая схема для переправки тяжелого транспорта в Благовещенск - по мосту в Китай,далее через грузовую таможню паромами в Благу. и лишних триста км. не мотать...)))

  • Gorojanka

    Gorojanka
    32 минуты назад

    И пассажиров так же возить))) хочешь в Тамбовку, едешь на теплоходе в КНР, там садишься на автобус, через мост и в Тамбовку))) и теплоходы простаивать не будут и крюк 300 км не делать.

  • Бугемон

    Бугемон
    28 минут назад

    А при чем тут Благовещенск? Это что узловой город? Основной грузопоток через "Амурский" мост пойдёт мимо Благовещенска.

  • кержак

    кержак
    26 минут назад

    Gorojanka

    И пассажиров так же возить))) хочешь в Тамбовку, едешь на теплоходе в КНР, там садишься на автобус, через мост и в Тамбовку))) и теплоходы простаивать не будут и крюк 300 км не делать.



    ...лайфхак для местного руководства областью и города...)))

  • Noir

    Noir
    3 минуты назад

    А таможню построили или вагончики поставили?

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