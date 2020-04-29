В Свободном и Свободненском районе вводятся ограничения по движению транспорта

На территории Свободненского района и города Свободный введено ограничение для движения транспортных средств по территории с особым режимом. Это отразилось и на действующей маршрутной сети пассажирского транспорта. В минтрансе вместе с перевозчиками проработали предложения по изменению организации маршрутов.

«Введение особого режима затронет 11 междугородних маршрутов, проходящих через территории Свободного и Свободненского района. В условиях действующих ограничений мы направили в администрацию города Свободного информацию о трафике движения и водительством составе рейсовых маршрутов, которые могут осуществлять заезды в Свободненский район, а также по маршруту №533 Благовещенск-Свободный для перевозки пассажиров, имеющих регистрацию в Свободном», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Продажа билетов на маршрут № 533 Благовещенск-Свободный будет осуществляться для пассажиров при предъявлении документа регистрации по месту жительства (пребывания) на въезд, а на выезд при предъявлении пропуска. Заявку на пропуск можно оформить на сайте администрации Свободного.

Для маршрутов без возможности транзита предлагается временно ограничить движение или изменить схему движения по объездному пути. Основные транспортные потоки транзитного автотранспорта, минуя город Свободный, направлены на автомобильную дорогу Благовещенск – Свободный.

Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право въезда/выезда формируется органом местного самоуправления территории с особым режимом, сообщает пресс-служба регионального минтранса.