Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:44 0

В Амурской области число контактировавших с заболевшими выросло до 390 человек

В Амурской области число контактировавших с заболевшими выросло до 390 человек
Фото: rbc.ru

В Амурской области общее число контактных лиц с заболевшими достигло 390 человек. Такую информацию утром 29 апреля озвучили областные власти. Сутки ранее их было 294 человека.

За контактными проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. По состоянию на 28 апреля на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 10 250 исследований, в том числе за последние сутки – 692.

На изоляции по месту жительства находится 329 человек, в изоляторах – 61.

По последним данным с нарастающим итогом в Амурской области число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41-го, 6 из них выздоровели, 35 продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие – жители города Благовещенска (21 человек), Белогорска (7 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Завитинского района (1 человек).

Просмотров всего: 864

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от коронавируса
Коронавирус

Амурские предприниматели 30 апреля спросят у властей: «Месяц позади – что дальше?»
Коронавирус

Глава минздрава предостерег россиян от поездок к родным и друзьям на майские праздники
Коронавирус 3

В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов с коронавирусом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь