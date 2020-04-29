В Амурской области число контактировавших с заболевшими выросло до 390 человек

В Амурской области общее число контактных лиц с заболевшими достигло 390 человек. Такую информацию утром 29 апреля озвучили областные власти. Сутки ранее их было 294 человека.

За контактными проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. По состоянию на 28 апреля на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено 10 250 исследований, в том числе за последние сутки – 692.

На изоляции по месту жительства находится 329 человек, в изоляторах – 61.

По последним данным с нарастающим итогом в Амурской области число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 41-го, 6 из них выздоровели, 35 продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие – жители города Благовещенска (21 человек), Белогорска (7 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (2 человека), Свободного (1 человек), Завитинского района (1 человек).