Врачи снялись обнажёнными, показав, как защищены от коронавируса

Первый случай CОVID-19 в Германии зарегистрировали в январе, сейчас количество заражённых в стране уже превысило 159 тысяч. На протяжении этого времени врачи сообщали властям о нехватке средств индивидуальной защиты, но никакие меры не принимались для защиты тех, кто рискует ежедневно своими жизнями.

Тогда врачи решили привлечь внимание властей через новый флешмоб Blanke Bedenken («Обнажённые опасения»). В рамках акции медики выкладывают снимки, где позируют без одежды. Беззащитные тела прикрывают лишь предметы, которыми пользуются врачи (стетоскопы, бланки, журналы и т.д.). Они проводят параллель, что перед лицом пандемии они защищены не лучше. «Когда заканчивается то немногое, что у нас было, мы выглядим вот так...», – не удержались врачи от горькой шутки.

«Нагота – это символ того, насколько мы уязвимы без защиты», – цитирует Life врача Рубена Бернау.

На подобную фотосессию их вдохновил пример коллеги – французского врача Алена Коломби. Он тоже снялся обнажённым и назвал медиков пушечным мясом в условиях пандемии, отметив, что они «идут на фронт без оружия и защиты».